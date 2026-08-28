金門大同之家電梯口鋰電池起火移置室外處理 幸無傷亡

金門縣金城鎮大同之家今日上午驚傳二樓電梯口突然冒煙，金門縣消防局獲報後迅速出動5輛消防、救災車輛，消防人員13人及義消8人到場處理，發現起火物是一顆尚未使用的鋰電池，立即拿起滅火器撲滅火勢，並將電池移至戶外空曠處。所幸火勢未擴大，也無人員傷亡。

消防局指出，上午9時30分接獲報案，指大同之家二樓電梯口有起火燃燒情形，金城、金寧消防分隊獲報後立即趕往現場，消防人員抵達時，火勢已由現場人員以滅火器撲滅，起火的鋰電池也已移至戶外空曠處。

為避免鋰電池因內部熱失控再次升溫、復燃，消防人員到場後隨即將電池放入水桶中浸泡，透過降溫方式確保現場安全，經處置後，確認沒有延燒情形，整起事故也未造成人員受傷。

值得注意的是，消防人員調查發現，這次起火的鋰電池是一顆尚未使用的電池，為何會突然冒煙起火，仍有待進一步釐清；消防局火災調查科已介入調查，詳細起火原因尚待鑑識確認。

金門縣消防局第一大隊大隊長董必文表示，鋰電池在正常使用情況下一般不會有爆炸危險，但民眾購買時仍應選擇具有商品安全標章的產品，平時使用或充電時也應避開陽光直射及高溫環境，周邊不要堆放紙張、衣物等易燃物。

董必文提醒，鋰電池若曾經遭受撞擊、摔落或敲打，可能造成內部結構受損，即使外觀看不出異常，也不建議繼續使用，以免發生異常發熱甚至起火；若發現電池出現異常膨脹、冒煙、異味或過熱等情形，應立即停止使用並遠離可燃物。

此外，家中不要隨意堆放廢棄電池或電瓶，更不能與一般垃圾混合丟棄，應交由清潔隊或合格電池回收商處理，避免因電池殘留電力或短路，在垃圾收運、壓縮過程中引發火災。消防局也呼籲民眾多一分注意，就能降低鋰電池意外起火的風險。

金門縣金城鎮大同之家今日上午驚傳二樓電梯口突然冒煙，金門縣消防局獲報後迅速出動5輛消防、救災車輛，消防人員13人及義消8人到場處理。圖／民眾提供