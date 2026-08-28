驚險！高雄小港青春嶺土石狂瀉 住戶驚心動魄

高雄市連日豪雨，今天下午小港區青春嶺突然土石崩塌，滑落松富街道路，令旁邊住戶看得驚心動魄，幸未造成傷亡里長向，但土石崩塌也掩埋大約3、4輛機車，正由市府工務局勘查處理。

據當地小港區山明里長陳阿子說，上周高雄下豪雨，居民就發現松富路旁的青春嶺有泥土流出，她發現後便向工務局反映，工務局回覆要再了解。

今天上午小港區再出現強降雨，居民也一再擔心青春嶺土石流出岌岌可危，不料今天下午4時10分左右，成片的土方一洩而下，沖下松富街與松信路口，掩埋路旁的機車。

陳阿子里長說，崩落的土石就在8戶人家門前，讓居民怕得要命。她說，正好因旁邊廟宇辦普渡，已請居民移開停路邊的轎車，不過還有幾輛機車沒移走，遭滑落的土石淹沒。

高雄市小港區今天下午青春嶺的土石崩落。圖／山明里長陳阿子提供