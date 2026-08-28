快訊

3公投審議結果剩廢除非核！鞭刑、交通罰鍰專用未通過 游盈隆揭原因

日職／林安可首打席敲大號3分砲 本季第7轟炸裂

昔「竹林車震」出軌毀形象！42歲前王牌主播退居幕後10年 凍齡近照引熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

驚險！高雄小港青春嶺土石狂瀉 住戶驚心動魄

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市連日豪雨，今天下午小港區青春嶺突然土石崩塌，滑落松富街道路，令旁邊住戶看得驚心動魄，幸未造成傷亡里長向，但土石崩塌也掩埋大約3、4輛機車，正由市府工務局勘查處理。

據當地小港區山明里長陳阿子說，上周高雄下豪雨，居民就發現松富路旁的青春嶺有泥土流出，她發現後便向工務局反映，工務局回覆要再了解。

今天上午小港區再出現強降雨，居民也一再擔心青春嶺土石流出岌岌可危，不料今天下午4時10分左右，成片的土方一洩而下，沖下松富街與松信路口，掩埋路旁的機車。

陳阿子里長說，崩落的土石就在8戶人家門前，讓居民怕得要命。她說，正好因旁邊廟宇辦普渡，已請居民移開停路邊的轎車，不過還有幾輛機車沒移走，遭滑落的土石淹沒。

高雄市小港區今天下午青春嶺的土石崩落。圖／山明里長陳阿子提供
高雄市小港區今天下午青春嶺的土石崩落。圖／山明里長陳阿子提供

高雄市小港區今天下午青春嶺的土石崩落。圖／山明里長陳阿子提供
高雄市小港區今天下午青春嶺的土石崩落。圖／山明里長陳阿子提供

高雄 豪雨 崩塌

延伸閱讀

豪雨沖刷高雄柴山道路邊坡滑動 路面受損嚴重

南橫甲仙往六龜3天2度中斷…瓦筏哈橋疑遭沖刷「懸空」 公路局澄清

高雄小港沿海路積水 上班族苦嘆「下次要帶船」

影／強降雨高雄「咕嚕咕嚕」 上班族騎機車涉水畫面曝

相關新聞

金門大同之家電梯口鋰電池起火移置室外處理 幸無傷亡

金門縣金城鎮大同之家今日上午驚傳二樓電梯口突然冒煙，金門縣消防局獲報後迅速出動5輛消防、救災車輛，消防人員13人及義消8人到場處理，發現起火物是一顆尚未使用的鋰電池，立即拿起滅火器撲滅火勢，並將電池移至戶外空曠處。所幸火勢未擴大，也無人員傷亡。

驚險！高雄小港青春嶺土石狂瀉 住戶驚心動魄

高雄市連日豪雨，今天下午小港區青春嶺突然土石崩塌，滑落松富街道路，令旁邊住戶看得驚心動魄，幸未造成傷亡里長向，但土石崩塌也掩埋大約3、4輛機車，正由市府工務局勘查處理。

新竹台68小貨車翻覆！車上柏油石塊掉滿地 2男送醫

新竹市台68線西向7.2公里處今下午發生小貨車翻覆事故，車輛翻覆後，車上2名男子均自行脫困，所幸僅四肢擦傷。不過事故現場另散落大量柏油石塊，占據路面，相關單位已派員清理，詳細肇事原因仍待警方釐清。

影／基隆望幽谷泰籍男撿手機失足落海 漂海撐半小時獲救

泰國籍男子今天上午到基隆市潮境公園望幽谷前海域海釣，因手機不慎掉落，他下到海中搶救時失足落海，他游泳硬撐半個多小時待救，海上載浮載沉，因受沙德爾颱風外圍環流海浪太大無法施放小艇，海巡出動救生艇順利將他救起，送醫並無大礙。

寄生上流翻版？阿嬤住院返家 竟見冷氣沒關、牛奶被喝、瓦斯用光

網友「catcaty0610」在社群平台發文，指因阿嬤住院，家人忙著照顧，多日無人在家，沒想到昨天返回位於雲林縣水林鄉的老家，竟發現家中冷氣沒關、碗沒洗、食物被偷吃，連瓦斯都被用罄，懷疑老家被不明人士「寄生」，猶如韓國電影「寄生上流」翻版，趕緊報案。警方獲報後已採集屋內不明腳印，並擴大調閱周邊監視器，釐清案情及追查可疑對象，李姓屋主也提醒有空屋的屋主要注意安全。

影／基隆望幽谷海域男溺水漂外海 海巡頂風浪馳援迅速救起

基隆市潮境公園望幽谷前方海域今天上午一名男子溺水漂外海，在海面上載浮載沉待援，海巡及消防人員獲報展開海陸救援，救生艇馳往現場，安全將他救起，意識還清楚，送往醫院救治。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。