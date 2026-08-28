影／基隆望幽谷泰籍男撿手機失足落海 漂海撐半小時獲救

泰國籍男子今天上午到基隆市潮境公園望幽谷前海域海釣，因手機不慎掉落，他下到海中搶救時失足落海，他游泳硬撐半個多小時待救，海上載浮載沉，因受沙德爾颱風外圍環流海浪太大無法施放小艇，海巡出動救生艇順利將他救起，送醫並無大礙。

北部分署第二岸巡隊長潭里安檢所今天上午10時接獲基隆市消防局第一大隊中正消防分隊通報，潮境公園望幽谷前方海域有人溺水待援，隨即派員攜帶救援裝備趕赴現場。

但今天颱風外圍環流影響海邊有長浪，海象不佳，不時有大浪，無法施放救生小艇。第二岸巡隊調派八斗子安檢所救生艇趕赴案發海域，並同步通報艦隊分署基隆海巡隊派遣巡防艇支援。

海巡人員乘著救生艇，頂著風浪抵達案發海域，將泰籍男子平安救起載回基隆市八斗子漁港。泰籍男子意識清楚、身體狀況穩定，由救護車送往衛生福利部基隆醫院救治。

泰男向消防人員說，因手機不慎掉落，他下到海中搶救時失足落海，幸好在海上游泳硬擂，已快游有體力游，感謝搜救人員救上岸。