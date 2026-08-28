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寄生上流翻版？阿嬤住院返家 竟見冷氣沒關、牛奶被喝、瓦斯用光

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

網友「catcaty0610」在社群平台發文，指因阿嬤住院，家人忙著照顧，多日無人在家，沒想到昨天返回位於雲林縣水林鄉的老家，竟發現家中冷氣沒關、碗沒洗、食物被偷吃，連瓦斯都被用罄，懷疑老家被不明人士「寄生」，猶如韓國電影「寄生上流」翻版，趕緊報案。警方獲報後已採集屋內不明腳印，並擴大調閱周邊監視器，釐清案情及追查可疑對象，李姓屋主也提醒有空屋的屋主要注意安全。

網友「catcaty0610」的發文指出，「沒想到電影裡的情節，竟然有一天會發生在我們家。阿嬤住院，今天回家打掃，結果一進門直接傻眼——冷氣沒關、碗沒洗，冷氣還開到像北極，棉被都拿出來蓋了...」，不解阿嬤住院期間，究竟誰住在老家，覺得這一切猶如韓國電影「寄生上流」情節。

李姓屋主今受訪表示，老家平常僅阿嬤一人居住，阿嬤今年三月開始住院，老家因而無人在家，但約每隔兩周家人就會到老家打掃，約一個月前就發現有人生活痕跡，當時以為是其他親友返家，不以為意，昨天因中元節拜拜返家卻發現冷氣沒關，且水槽中有大量用過的碗盤沒洗，阿嬤喝的營養牛奶被喝了多瓶，廚房瓦斯也被用完，地上還有不明人士的腳印，詢問親友都無人在這段期間返家，懷疑這段時間，有不明人士住在家中。

北港警分局表示，8月27日晚間接獲民眾報案，指稱位於水林鄉灣西村一處民宅無人居住，返家時發現屋內冷氣未關，經查看後發現僅有營養品疑似遭竊，門窗均未見明顯破壞痕跡。獲報後立即派員到場處理，並進行現場勘查、拍照蒐證及相關調查，目前已受理案件，並持續擴大調閱周邊監視器、訪查相關人員，積極釐清案情及追查可疑對象。

警方也已針對案發地周邊加強巡邏及守望勤務，提升見警率，防制類似案件發生。另呼籲民眾如有住處長時間無人居住，應妥善做好門窗及相關防護措施，貴重物品避免放置屋內；若發現住家有異常情形或可疑人車，應立即報警，警方將迅速到場處理。

雲林縣水林鄉一處民宅疑似在無人在家期間遭不明人士入住，屋主返家發現，冷氣沒關，廚房瓦斯也被用罄。記者陳雅玲／攝影
雲林縣水林鄉一處民宅疑似在無人在家期間遭不明人士入住，屋主返家發現，冷氣沒關，廚房瓦斯也被用罄。記者陳雅玲／攝影

雲林縣水林鄉一處民宅疑似在無人在家期間遭不明人士入住，屋主返家發現，冷氣沒關，廚房瓦斯也被用罄，地板上有不明腳印。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣水林鄉一處民宅疑似在無人在家期間遭不明人士入住，屋主返家發現，冷氣沒關，廚房瓦斯也被用罄，地板上有不明腳印。記者陳雅玲／翻攝

雲林縣水林鄉一處民宅疑似在無人在家期間遭不明人士入住，屋主返家發現，冷氣沒關，廚房瓦斯也被用罄，地板上有不明腳印。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣水林鄉一處民宅疑似在無人在家期間遭不明人士入住，屋主返家發現，冷氣沒關，廚房瓦斯也被用罄，地板上有不明腳印。記者陳雅玲／翻攝

雲林縣水林鄉一處民宅疑似在無人在家期間遭不明人士入住，屋主返家發現，冷氣沒關，廚房瓦斯也被用罄。記者陳雅玲／攝影
雲林縣水林鄉一處民宅疑似在無人在家期間遭不明人士入住，屋主返家發現，冷氣沒關，廚房瓦斯也被用罄。記者陳雅玲／攝影

雲林縣水林鄉一處民宅疑似在無人在家期間遭不明人士入住，屋主返家發現，冷氣沒關，廚房瓦斯也被用罄。記者陳雅玲／攝影
雲林縣水林鄉一處民宅疑似在無人在家期間遭不明人士入住，屋主返家發現，冷氣沒關，廚房瓦斯也被用罄。記者陳雅玲／攝影

寄生上流 阿嬤

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