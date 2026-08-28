影／基隆望幽谷海域男溺水漂外海 海巡頂風浪馳援迅速救起

有基層警員在「靠北police之鴿的無奈」粉專PO文PO網向台中市警察局長吳敬田爆料，指某分局長接任才7個多月，已有5名主管或幹部報退或調他分局，只因傳聞分局長長期高壓要求徹底執行勤務，「官威」震撼。沒想到引來被點名分局長親回「感謝指教」，強調「對幹部要求還是不會打折」，引發警界熱議。

2026-08-28 12:37