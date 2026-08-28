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影／基隆望幽谷海域男溺水漂外海 海巡頂風浪馳援迅速救起

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆潮境公園望幽谷前方海域今天上午一名男子溺水漂外海，在海面上載浮載沉待援，海巡及消防人員獲報展開海陸救援，救生艇馳往現場，安全將他救起，意識還清楚，送往醫院救治。

北部分署第二岸巡隊長潭里安檢所今天上午10時接獲基隆市消防局第一大隊中正消防分隊通報，潮境公園望幽谷前方海域有人溺水待援，隨即派員攜帶救援裝備趕赴現場。

第二巡防區指揮部統合岸海救援，指揮第二岸巡隊調派八斗子安檢所救生艇趕赴案發海域，並同步通報艦隊分署基隆海巡隊派遣巡防艇支援。今天受颱風外圍環流影響，現場風浪較大，海巡人員頂浪馳援，抵達後迅速將溺水民眾救起，並載返八斗子漁港。

溺水男子初步檢視眾意識清楚、身體狀況穩定，救護車送往衛生福利部基隆醫院救治。

第二岸巡隊提醒，近期受颱風外圍環流影響，海象較不穩定，風浪變化快速，民眾前往海邊從事各項活動前，應隨時掌握氣象及海象資訊，審慎評估風浪、潮汐及自身能力，切勿貿然進入危險水域。

基隆望幽谷海域男溺水漂外海，海巡頂風浪馳援迅速救起。記者游明煌／翻攝
基隆望幽谷海域男溺水漂外海，海巡頂風浪馳援迅速救起。記者游明煌／翻攝

基隆望幽谷海域男溺水漂外海，海巡頂風浪馳援迅速救起。記者游明煌／翻攝
基隆望幽谷海域男溺水漂外海，海巡頂風浪馳援迅速救起。記者游明煌／翻攝

基隆 溺水 望幽谷 潮境公園

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