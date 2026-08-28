聽新聞
0:00 / 0:00
台中基層警爆分局長耍「官威」5主管求去 本尊霸氣回：要求絕不打折
有基層警員在「靠北police之鴿的無奈」粉專PO文PO網向台中市警察局長吳敬田爆料，指某分局長接任才7個多月，已有5名主管或幹部報退或調他分局，只因傳聞分局長長期高壓要求徹底執行勤務，「官威」震撼。沒想到引來被點名分局長親回「感謝指教」，強調「對幹部要求還是不會打折」，引發警界熱議。
這名基層警員還爆料，該分局長長期高壓要求所屬積極辦理勤務，分局各項會議頻繁，反覆策進、檢討，在特勤、取酒勤務打斷幹部報告表示「這個不用報了」、「不用講這個」，盼局長了解分局基層員警承受的工作壓力。
PO文一出，立即引發網友熱議，有網友喊「該正視，是酷吏還是霸凌？」、「職場霸凌在警察這個地方超久的歷史」等，也有網友認為「看來是平常過太爽，稍微要求以下就受不了了」，也有為被點名分局長緩頰「該分局長很體恤基層同仁，對幹部及自我要求嚴謹，是很正氣的長官」，還有網友揶揄「局長應該不玩臉書的，他看不到的啦，寫了也是白寫，發發牢騷吐口氣罷了！」
沒想到PO文才1天，被點名的分局長親上火線，以真實帳號現身留言區回應。該分局長表示，感謝您的指教！文章寫得很中肯，但內容應該都是聽來的。不過，工作上對幹部的要求，他認為是必要的，否則難以面對民眾的期待！因講究效率，不讓部分幹部做冗長無益的報告，這部分沒有考慮到報告人的感受，確實是他需要調整改進的地方。
該分局長指出，至於擴檢酒駕勤務規畫，如果不統合各所警力，大部所恐怕都會是單警執勤，這反而增加執勤風險！至於會議都是針對不同議題所召開，參加的對象不同，以避免浪費不相關人員的時間。對幹部要求還是不會打折，對基層同仁依然秉持多鼓勵少責難！感謝您的建議，謝謝！
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。