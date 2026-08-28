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台中基層警爆分局長耍「官威」5主管求去 本尊霸氣回：要求絕不打折

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

有基層警員在「靠北police之鴿的無奈」粉專PO文PO網向台中警察局長吳敬田爆料，指某分局長接任才7個多月，已有5名主管或幹部報退或調他分局，只因傳聞分局長長期高壓要求徹底執行勤務，「官威」震撼。沒想到引來被點名分局長親回「感謝指教」，強調「對幹部要求還是不會打折」，引發警界熱議。

這名基層警員還爆料，該分局長長期高壓要求所屬積極辦理勤務，分局各項會議頻繁，反覆策進、檢討，在特勤、取酒勤務打斷幹部報告表示「這個不用報了」、「不用講這個」，盼局長了解分局基層員警承受的工作壓力。

PO文一出，立即引發網友熱議，有網友喊「該正視，是酷吏還是霸凌？」、「職場霸凌在警察這個地方超久的歷史」等，也有網友認為「看來是平常過太爽，稍微要求以下就受不了了」，也有為被點名分局長緩頰「該分局長很體恤基層同仁，對幹部及自我要求嚴謹，是很正氣的長官」，還有網友揶揄「局長應該不玩臉書的，他看不到的啦，寫了也是白寫，發發牢騷吐口氣罷了！」

沒想到PO文才1天，被點名的分局長親上火線，以真實帳號現身留言區回應。該分局長表示，感謝您的指教！文章寫得很中肯，但內容應該都是聽來的。不過，工作上對幹部的要求，他認為是必要的，否則難以面對民眾的期待！因講究效率，不讓部分幹部做冗長無益的報告，這部分沒有考慮到報告人的感受，確實是他需要調整改進的地方。

該分局長指出，至於擴檢酒駕勤務規畫，如果不統合各所警力，大部所恐怕都會是單警執勤，這反而增加執勤風險！至於會議都是針對不同議題所召開，參加的對象不同，以避免浪費不相關人員的時間。對幹部要求還是不會打折，對基層同仁依然秉持多鼓勵少責難！感謝您的建議，謝謝！

有警員爆料，某分局長官威震撼，多名主管求去。該分局長親回，「對幹部要求還是不會打折」。圖／翻攝自「靠北police之鴿的無奈」粉專
有警員爆料，某分局長官威震撼，多名主管求去。該分局長親回，「對幹部要求還是不會打折」。圖／翻攝自「靠北police之鴿的無奈」粉專

有警員爆料，某分局長官威震撼，多名主管求去。該分局長親回，「對幹部要求還是不會打折」。圖／翻攝自「靠北police之鴿的無奈」粉專
有警員爆料，某分局長官威震撼，多名主管求去。該分局長親回，「對幹部要求還是不會打折」。圖／翻攝自「靠北police之鴿的無奈」粉專

台中 警察 職場霸凌

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