影／嘉義童一人突奔斑馬線 警：家長將面臨500元罰鍰

嘉義縣中埔鄉台18線與嘉135線路口，有兒童昨天下午4時許突然獨自跑步穿越斑馬線，過程險象環生，所幸當時未發生交通事故，相關畫面經民眾PO上網路社群，引發用路安全討論。中埔警分局表示，違規可處500元罰鍰，呼籲家長應留意兒童行蹤，避免發生憾事。

警方表示，依道路交通管理處罰條例及道路交通安全規則規定，父母或監護人不得疏縱未滿14歲兒童擅自穿越車道，也不得讓兒童在交通頻繁道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉戲或停留阻礙交通，應隨時保持警覺，違規可處500元罰鍰，守護兒童及其他用路人的安全。

警方指出，兒童因身高、用路經驗及危機應變能力尚未成熟，面對車輛接近時，往往難以正確判斷距離與速度，家長帶孩子外出時，應避免讓兒童單獨穿越道路，尤其行經車流量大的路口，更應由成人全程陪同，從小建立兒童正確用路觀念，降低事故發生風險。