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公益揭弊者保護法上路滿一年 桃竹苗分署攜桃檢強化廉政觀念

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃竹苗分署政風室舉辦課程提升廉政風險辨識及處理能力圖：桃竹苗分署提供

公益揭弊者保護法》自114年7月22日施行，為我國首部揭弊保護專法，透過工作權、身分保密、人身安全及責任減免等保障措施，鼓勵揭露重大不法，進一步強化政府廉政治理。勞動部桃竹苗分署政風室因應新法施行，並聚焦政府採購、圖利與便民等第一線公務實務，於8月21日及今(28)日分別邀請台灣桃園地方檢察署主任檢察官呂象吾、李韋誠擔任講師，透過實務案例解析，協助同仁掌握依法行政與便民服務的分際，提升廉政風險辨識及處理能力。

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桃園地檢署主任檢察官呂象吾、李韋誠擔任講師，協助同仁掌握依法行政與便民服務的分際。圖：桃竹苗分署提供

桃竹苗分署長賴家仁表示，政府機關推動就業服務、職業訓練及各項公共服務，第一線同仁經常面對民眾需求與行政規範的交會，尤其政府採購涉及公帑運用及公共利益，更需要兼顧程序正義、行政效率與服務品質。因此，此次課程除介紹《公益揭弊者保護法》外，也從司法實務案例切入「圖利與便民」的判斷界線，並針對採購涉貪案例、企業誠信、反賄選及行政中立等議題進行說明，讓同仁不只「知道法規」，更能將法律觀念落實在日常業務決策中。他更指出，廉政工作不只是防弊，更重要的是建立「依法行政、勇於任事、透明負責」的組織文化。透過案例研討與實務經驗分享，協助同仁在面對民眾需求時，能在法規框架下找到適切的處理方式，避免因對法令理解不足而不敢做事，也降低因程序疏漏衍生廉政風險的可能。

《公益揭弊者保護法》施行後，對揭弊程序及揭弊者權益提供更明確的法律保障，鼓勵具名揭露重大不法，並建立身分保密及防止不利措施等保障機制。桃竹苗分署也將持續透過教育訓練及廉政宣導，強化同仁對相關法規的理解，讓「依法行政」不只是制度要求，更成為日常工作的行動準則，共同守護政府公信力與民眾對公共服務的信任。

本文章來自《桃園電子報》。原文：公益揭弊者保護法上路滿一年 桃竹苗分署攜桃檢強化廉政觀念

公益揭弊者保護法 揭弊 廉政

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