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台中婦載身體不適夫求助 警開道2分鐘送抵急診

中央社／ 台中28日電

台中陳姓婦人日前因廖姓丈夫不適，開車載對方送醫卻困在車潮中，她見警方巡邏車上前求助，員警立即協助開道及時送醫。警方提醒，如遇緊急情況應撥打119，避免延誤救治時機。

台中市警局第三分局今天表示，勤工派出所警員日前晚間7時多執行巡邏勤務，行經南區西川一路時，突然有一輛小客車鳴按喇叭示意，對方搖下車窗後，陳姓婦人神情焦急地喊著：「警察先生，我先生心臟不舒服」。

警方發現副駕駛座上的男子神情痛苦、情況危急，加上當時正值下班交通尖峰時段、沿途車流量大，若依一般交通狀況前往醫院，恐耽誤患者救援時間。

員警立即開啟警報器及警示燈，行駛於前方引導車流，並請婦人小心駕車、緊跟警車前進，僅花2分鐘便護送患者及家屬抵達鄰近的中山醫學大學附設醫院急診室。

廖姓男子下車時，雖一手摀著心臟、神情仍相當痛苦，仍不忘伸手向警方致意；陳姓婦人也對員警在緊急時刻即時伸出援手，讓丈夫能儘速抵達醫院接受治療表達感謝。

警方提醒，民眾如遇緊急傷病情況，應優先撥打119求助。救護車除有專業救護人員可提供即時處置，車上也配備完善救護器材，能在送醫途中持續掌握患者狀況，避免因自行駕車送醫而延誤救治時機。

台中

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