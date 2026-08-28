開到一半底盤架斷了！國3草屯轎車失控撞護欄 駕駛驚魂

國道3號南投草屯路段發生驚險事故，一輛白色轎車疑因底盤三角架突然斷裂，行駛途中失控擦撞外側護欄，所幸駕駛未受傷。國道警方提醒，用路人除定期保養車輛，行車前也應檢查車況，避免機件故障造成危險。

警方表示，昨天下午下午3時40分，35歲陳姓男子駕駛白色轎車，行經國道3號南向217.7公里草屯路段，當時行駛外側車道，車輛疑因底盤三角架斷裂，突然失去控制，擦撞外側護欄後發生事故。

警方獲報後到場處理，事故未造成人員受傷，陳男接受酒測，酒測值為0，確認沒有酒駕情形。至於車輛三角架為何斷裂，以及事故確切發生原因，目前仍由國道警方調查釐清。

警方表示，車輛底盤、輪胎等機件若出現異常，行駛高速公路時可能突然影響車輛操控，因此提醒駕駛人平時應做好車輛保養，出發前也應巡視車況，尤其檢查胎壓及胎紋深度，若發現車輛有異狀，切勿勉強繼續行駛。

國道警方也提醒，若車輛在高速公路上發生故障，應盡速將車輛停靠路肩或避車彎，人員下車後應面向來車方向，迅速退到安全處所，並利用1968 App的警政報案功能向國道警方求援，以降低二次事故風險。

國道3號南向217.7公里草屯路段昨日下午發生事故，一輛白色轎車疑因底盤三角架斷裂，失控擦撞外側護欄，所幸駕駛未受傷。圖／國道警方提供

國道3號南向217.7公里草屯路段，一輛白色轎車疑因底盤三角架斷裂，車輛失控擦撞外側護欄，所幸駕駛未受傷。圖／國道警方提供