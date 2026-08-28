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平鎮婦欠稅12萬「愛車遭強制執行」 她當場轉帳求別拖吊

桃園電子報／ 桃園電子報

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為貫徹行政院「五打七安」政策，維護道路安全，法務部行政執行署桃園分署針對滯欠道路交通相關行政執行案件持續強力執行。圖：桃園分署提供

為貫徹行政院「五打七安」政策，維護道路安全，法務部行政執行署桃園分署針對滯欠道路交通相關行政執行案件持續強力執行。某一設址於中壢區之公司，因積欠114年度營業稅、牌照稅及全民健康保險法、勞工退休金條例之費用等共計49萬餘元，經桃園分署查封名下車輛後，辦理分期繳納。又有一名居住於桃園市平鎮區之57歲李姓婦人，因積欠102年度以來數個年度之牌照稅均未繳納，累計欠款12萬餘元，經桃園分署查封名下車輛後，以匯款方式足額清償欠稅。

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正在準備拖吊之際，李女出現，並當場轉帳繳納10萬元，希望桃園分署勿拖吊車輛。圖：桃園分署提供

桃園分署提到，某設址於中壢區之室內裝修公司，因積欠114年度營業稅、牌照稅及全民健康保險法、勞工退休金條例之費用等共計49萬餘元，於今(115)年4月起，陸續移送桃園分署執行。因桃園分署與桃園市地方稅務局及交通局間有車輛追查合作機制，桃園分署於本(8)月26日上午接獲通報，該公司之車輛停放在桃園區正康二街一帶，執行人員立即趕往現場查封車輛，並拖吊回分署保管場存放。公司負責人獲知車輛遭查封後，緊急與桃園分署聯繫，願意以每月1萬6000元分期繳納欠稅、費等，並由負責人本人擔任擔保人。桃園分署於收到第一期繳納款項後，已將查封之車輛交還該公司保管，並持續追蹤分期繳納情形。

另一名居住於平鎮區之李婦則是積欠102年、104年至108年、113年度牌照稅，先前曾經桃園地稅局移送桃園分署行政執行，因未能受償而發給執行憑證。本月10日桃園地稅局又將上開憑證總金額12萬餘元，再移送桃園分署執行。桃園分署於本月21日上午接獲通報，李婦之車輛停放在桃園區經國路一帶。執行人員立即趕赴現場查封車輛，正在準備拖吊之際，李婦出現，並當場轉帳繳納10萬元，希望桃園分署勿拖吊車輛。桃園分署確認其匯款後，當場將查封之車輛交還李婦保管。後來其在同月24日繳清全部欠稅，車輛亦於該日啟封。

桃園分署持續為維護交通安全盡心努力，並依法務部行政執行署指示辦理「交通專案」，積極強力執行滯欠交通違規罰鍰之案件，桃園分署呼籲汽機車駕駛人，切勿違反道路交通相關法規，若有欠繳交通罰單、牌照稅、費用等，收到繳款通知後，應主動於繳款期限內自行繳納，切勿抱持僥倖心態，以免遭移送行政執行，導致名下財產遭到查扣而後悔莫及。

 

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮婦欠稅12萬「愛車遭強制執行」 她當場轉帳求別拖吊

平鎮 強制執行 拖吊 牌照稅

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