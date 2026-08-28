聽新聞
0:00 / 0:00
自帶酒杯放檸檬片露餡…酒駕女被逮突摸警大腿 遭斥：不要亂摸
高雄林姓女子騎乘機車右轉未打方向等，正遇員警攔查，警方發現她的機車明放著1個酒杯，又聞出她吐出酒氣，酒測發現她涉嫌酒駕，對她宣讀權利時，她突然伸手觸碰員警大腿，員警當場制止「妳不要亂摸我！」
警方表示，8月26日清晨5時40分，63歲的林女騎機車經過高雄市前鎮區同安路，員警發現她右轉未打方向燈才上前攔查她。
警方盤查時，發現林女在機車前置物箱內有個玻璃酒杯還盛放檸檬片和酒，與她談話時又聞出酒味，詢問「妳不會邊騎邊喝吧？」對林女酒測，確認酒測值超標。林女坦承，當天凌晨在友人住處喝酒，她「不想喝人家的杯子」才習慣自己帶酒杯。
員警盤查林女，她帶酒意突然伸手觸碰員警大腿，員警當場制止「妳不要亂摸我！」警詢後依涉嫌公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦；另針對酒後駕車及未依規定使用方向燈等違規行為依法開出罰單。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。