自帶酒杯放檸檬片露餡…酒駕女被逮突摸警大腿 遭斥：不要亂摸

高雄林姓女子騎乘機車右轉未打方向等，正遇員警攔查，警方發現她的機車明放著1個酒杯，又聞出她吐出酒氣，酒測發現她涉嫌酒駕，對她宣讀權利時，她突然伸手觸碰員警大腿，員警當場制止「妳不要亂摸我！」

警方表示，8月26日清晨5時40分，63歲的林女騎機車經過高雄市前鎮區同安路，員警發現她右轉未打方向燈才上前攔查她。

警方盤查時，發現林女在機車前置物箱內有個玻璃酒杯還盛放檸檬片和酒，與她談話時又聞出酒味，詢問「妳不會邊騎邊喝吧？」對林女酒測，確認酒測值超標。林女坦承，當天凌晨在友人住處喝酒，她「不想喝人家的杯子」才習慣自己帶酒杯。

員警盤查林女，她帶酒意突然伸手觸碰員警大腿，員警當場制止「妳不要亂摸我！」警詢後依涉嫌公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦；另針對酒後駕車及未依規定使用方向燈等違規行為依法開出罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄女子騎車在前置物箱放酒杯，警方查出她酒駕。記者林保光／翻攝