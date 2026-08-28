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影／新北議員選舉宣傳帆布遭割！警立逮人 鐮刀翁辯「有用處」
新北市新店警分局昨晚9時41分許接獲報案，新店區國民黨市議員參選人游皓麟懸掛在新店區大豐路95號圍牆上與國民黨新北市長參選人李四川聯名的選舉宣傳布條遭人毀損，立即向警方報案，新店警於2小時內火速偵破，帶回涉嫌人謝姓老翁，初步釐清並無涉政治因素。
新店警分局獲報後，由偵查隊及轄區江陵所組成專案小組並調閱沿路周邊監視器畫面，發現8月25月凌晨4時許遭謝姓男子（88歲）涉嫌持鐮刀割除面積約為長1.2公尺寬1.3公尺的選舉宣傳帆布，隨即騎機車返回住處。
警方確認嫌犯後火速派員到場釐清，當場查獲遭割下之帆布與作案用鐮刀。據了解，謝男坦承持鐮刀割帆布帶走，是為了擺攤販賣時，可拿來墊農作物使用，並無涉政治因素，議員參選人游皓麟瞭解後決定不提告亦不追究，同時也感謝警方作十分迅速，旋即找到涉案人，釐清事發真相。
新店警分局強調，針對選舉宣傳布條，請民眾切勿任意撕毀、破壞、移動，或毀損他人設置之宣傳物，警方將從嚴究辦，以維護選舉活動平和。
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