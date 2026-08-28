放生老鼠？有新竹市民整籠載上山 里長急喊：恐又跑回住宅

新竹市高峰路山區近日出現另類「放生」，有民眾將捕鼠籠內數隻老鼠帶到山邊野放。高峰里長郭朋鑫示警，恐衍生疾病、生態及二次鼠患；市府環保局也提醒，捕獲老鼠不宜任意放生，應妥善處理，以免造成環境衛生及生態問題。

新竹市高峰路山區近日出現另類「放生」，有民眾將捕鼠籠內數隻老鼠帶到山邊野放。高峰里長郭朋鑫示警，恐衍生疾病、生態及二次鼠患。圖／取自郭朋鑫臉書

今年全台一度掀起鼠患議題，市府先前也成立「鼠類防治跨局處應變小組」，針對市場、工地、公園綠地及校園等場域加強防治。郭朋鑫昨在臉書發文，接獲里民通報，在高峰路大彎道附近，目擊有民眾將捕鼠籠內數隻老鼠帶至山邊放生。

郭朋鑫表示，雖能理解部分民眾可能出於慈悲、不忍殺生，但隨意將家鼠野放戶外，反而可能帶來更多隱憂。家鼠常可能攜帶漢他病毒、鉤端螺旋體等病原，野放後恐增加社區及戶外環境的健康風險；此外，數量較多的老鼠進入山林後，也可能與原生物種競爭食物及棲地，影響生態平衡。

郭朋鑫也憂心形成「二次鼠患」，老鼠繁殖力強，遭野放後仍會尋找食物及棲息地，最後可能再次進入附近住宅及社區，不但沒有解決原有鼠患，反而可能讓問題擴大。郭朋鑫呼籲，維護社區與山林環境需要居民共同配合，面對鼠患應採適當方式處理。

新竹市環保局提醒，若已捕獲老鼠，不宜將鼠隻任意放生，以免造成環境衛生及生態問題。若使用捕鼠籠或黏鼠板捕獲活鼠，處理時應戴妥口罩及手套，以容器盛水並加入清潔劑至起泡程度，再將捕鼠籠或黏鼠板浸入，使鼠隻窒息死亡；後續應妥善消毒，並以雙層塑膠袋密封處理。

環保局表示，若民眾不熟悉鼠害處理方式，或居家鼠患情況嚴重，建議尋求領有許可證的專業病媒防治業者協助。防治鼠害也不能只靠捕捉或滅鼠，更重要的是從源頭做好環境管理。

環保局呼籲，民眾平時應維持居家及周邊環境整潔，落實「不讓鼠來」、「不讓鼠吃」及「不讓鼠住」的防鼠三不原則，透過堵塞老鼠進入通道、斷絕食物來源及清除棲息環境，才能有效降低鼠類出沒及繁殖風險。

新竹市高峰路山區近日出現另類「放生」，有民眾將捕鼠籠內數隻老鼠帶到山邊野放。高峰里長郭朋鑫示警，恐衍生疾病、生態及二次鼠患。圖／取自郭朋鑫臉書