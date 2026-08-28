聽新聞
0:00 / 0:00
影／2男瑞芳礁岩洞秘境探險 受困25米崖底驚險吊掛救出
王姓、張姓2名男子昨天前往新北市瑞芳區深澳金石園一帶靠近海邊的礁岩秘境探險，因地形落差無法返回受困，救援人員在台二線78.5公里處金石園與員山子分洪出水口間岸邊，發現攀岩繩索、背包等物品，安全吊掛上岸脫困。
新北市消防局第六大隊昨天下午1時40分獲報，2名男子前晚外出溯溪後未返，疑似受困瑞芳區深澳金石園一帶。消防局派遣第六大隊、瑞芳及瑞亭分隊共8車18人前往搜救，昨下午2時48分發現2人受困於約25公尺深崖底落差處，均意識清醒。
消防人員以繩索垂降方式救援，現場岩洞地勢陡峭，靠近海邊，海浪也大，中間有一凹洞，昨下午4時8分順利將2人救出，均無明顯外傷，未送醫。經了解，2人結伴到當地秘境探險，因地形落差無法自行返回而受困。
受困2人向搜救人員說，昨下午以繩索下切礁岩後現場風浪過大，無法自行脫困，暫時待在礁岩石洞內等待救援，都無大礙。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。