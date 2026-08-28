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影／2男瑞芳礁岩洞秘境探險 受困25米崖底驚險吊掛救出

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

王姓、張姓2名男子昨天前往新北市瑞芳區深澳金石園一帶靠近海邊的礁岩秘境探險，因地形落差無法返回受困，救援人員在台二線78.5公里處金石園與員山子分洪出水口間岸邊，發現攀岩繩索、背包等物品，安全吊掛上岸脫困。

2男到新北瑞芳礁岩洞秘境探險，受困25米崖底，驚險吊掛安全救出。記者游明煌／翻攝
2男到新北瑞芳礁岩洞秘境探險，受困25米崖底，驚險吊掛安全救出。記者游明煌／翻攝

新北市消防局第六大隊昨天下午1時40分獲報，2名男子前晚外出溯溪後未返，疑似受困瑞芳區深澳金石園一帶。消防局派遣第六大隊、瑞芳及瑞亭分隊共8車18人前往搜救，昨下午2時48分發現2人受困於約25公尺深崖底落差處，均意識清醒。

消防人員以繩索垂降方式救援，現場岩洞地勢陡峭，靠近海邊，海浪也大，中間有一凹洞，昨下午4時8分順利將2人救出，均無明顯外傷，未送醫。經了解，2人結伴到當地秘境探險，因地形落差無法自行返回而受困。

受困2人向搜救人員說，昨下午以繩索下切礁岩後現場風浪過大，無法自行脫困，暫時待在礁岩石洞內等待救援，都無大礙。

2男到新北瑞芳礁岩洞秘境探險，受困25米崖底，驚險吊掛安全救出。記者游明煌／翻攝
2男到新北瑞芳礁岩洞秘境探險，受困25米崖底，驚險吊掛安全救出。記者游明煌／翻攝

2男到新北瑞芳礁岩洞秘境探險，受困25米崖底，驚險吊掛安全救出。記者游明煌／翻攝
2男到新北瑞芳礁岩洞秘境探險，受困25米崖底，驚險吊掛安全救出。記者游明煌／翻攝

秘境探險 瑞芳 溯溪

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