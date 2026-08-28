頂樓設備起火 世界先進晶圓三廠驚傳深夜火警

晶圓代工廠世界先進（5347）晶圓三廠27日深夜發生火警，桃園市政府消防局獲報後立即派往現場，在約1小時撲滅火勢。據了解，現場頂樓起火燃燒，燃燒鹼性洗滌器以及空調換氣設備，燃燒面積20平方公尺，起火原因仍在調查中。

桃園市政府消防局資料顯示，27日晚間11時28分接到報案後，派遣消防人員89名、消防車35輛、救護車3輛共計98人、38車前往救援，晚間11時32分到達現場後，發現起火處在4樓廠房的頂樓，火勢迅速在約40分鐘獲得控制，1小時後撲滅火勢。

起火建築物為廠區內的1棟地上4層RC結構建築物，起火層為頂樓，燃燒鹼性洗滌器以及空調換氣設備。由於起火時廠區內還有許多員工，廠方與消防人員合力疏散200餘名員工並清點人數，目前幸未傳出人員受傷或受困消息。

世界先進也發布重訊回應指出，本公司位於桃園市的晶圓三廠頂樓於27日晚間11時28分發生火警，公司於第一時間啟動緊急應變程序，並疏散廠內員工，無人員傷亡。

經消防人員協助搶救，火勢已於28日凌晨0時04分撲滅。確認廠區環境安全無虞後，員工已陸續返回工作崗位。主要公用廠務設施、電力系統及生產設備功能均未受到影響，多數產線設備持續正常生產。受影響之空汙防制設備與其連接之部分設備將在完成重新連接作業後，將於本周恢復運轉。

此事件對產線運轉無重大影響，起火原因及其他影響仍待進一步確認。

晶圓代工廠世界先進晶圓三廠27日深夜發生火警。圖／桃園市政府消防局提供