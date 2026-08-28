蘭嶼電廠廠長夜釣失聯3天 坦克岩北側尋獲已明顯死亡

蘭嶼發電廠廠長吳中益疑於日前前往蘭嶼坦克岩海域夜釣後失聯，經消防、海巡及空勤等單位連續搜索3天，今天清晨傳出最新進展，失聯的吳已被尋獲，但經現場確認已明顯死亡，遺體在坦克岩往北約1公里的岸際、約五孔洞一帶被發現，消防及海巡人員合力將遺體運送上岸，後續交由警方處理。

蘭嶼消防小隊長冷鎮山表示，今天上午6時47分接獲海巡118通知，確認已尋獲失聯人員。搜救人員在坦克岩往北約1公里岸際發現失聯者，位置約在五孔洞附近，經確認人員已無生命跡象，明顯死亡。由於發現地點位於岸際，消防與海巡人員隨即合力將遺體搬運上岸，現場後續交由轄區警方處理，死因及詳細事發經過仍待進一步釐清。

這起案件起於25日晚間，吳中益疑前往朗島村環島公路北側、蘭嶼燈塔附近的坦克岩海域夜釣，當天晚間9時許後失去聯繫，相關單位獲報後立即展開搜救。

搜救行動持續至今天，共動員消防、義消、海巡及空勤等多方人力。消防方面，3天合計出動消防車6車次、警消9人次及義消9人次；海巡則出動35噸巡防艇1船次、100噸巡防艇1船次，岸巡共出勤9車次、20人次；空勤總計出動3架次、15人次協助搜索。

搜救過程中，海巡、消防及空勤持續針對坦克岩周邊海岸及海域展開搜索，最終於今天清晨在坦克岩北側約1公里的岸際尋獲失聯人員。警方後續將進一步釐清死者身分、死亡原因及失聯期間的行動軌跡，詳細案情仍待調查。