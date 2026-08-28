影／影帝級演出！通緝男遇檢裝失憶 同事傻眼只知他外號「瘋狗」

桃園警察分局景福派出所員警前天傍晚巡邏時，在桃園區三民路攔查一輛未打方向燈的雙載機車，張姓工人竟謊稱車禍失憶，請同事幫腔反被吐槽只知「瘋狗」外號，警清查發現他正遭院檢發布3條通緝的逃犯，識破張男偽裝，立刻逮捕歸案。

桃園分局說，案發時正值下班尖峰時段，張男騎機車搭載工人同事行經三民路時，遭巡邏員警發現他未依規定變換方向燈，遂示意停車接受盤查，根據警方提供密錄器影像可見，員警將張男攔停路旁後，依法查核身分。

張男謊稱，身上沒有攜帶證件，但仍向員警提供身分證資料，但員警利用警用行動電腦查詢後，發現系統資料中的照片與眼前男子外貌特徵明顯不符，立即提高警覺，再次詢問張男身分。

面對員警追問，張男竟辯稱自己過去曾發生嚴重車禍，因腦部受傷導致記憶力衰退，甚至連自己的身分資料都記不清楚，隨後還請後座同事協助向警方說明。

後座同事似乎不清楚張男真正身分，也在旁表示張男「腦袋不太好」，試圖替張男的說法背書；不過，員警並未因此打消疑慮，持續透過身分資料及相關特徵進行比對。

警方最後查出，張男並非他謊報的身分，比對大頭照之後，確認張男因為涉及刑事案件遭發布3條通緝，員警當場告知張男查證結果並依法逮捕，後座同事這才發現自己被蒙在鼓裡。

據了解，後座同事向警方表示，平時只知道張男有個「瘋狗」的外號，並不知道他的真實身分及遭通緝背景，得知張男竟是通緝犯後相當錯愕。

桃園警方表示，員警執行勤務時會依現場狀況查核身分，民眾若遭警方攔查，應據實提供身分資料，切勿以虛假說詞試圖規避查緝，以免衍生其他法律責任。

由於張姓工人報假證號，警方清查發現另有其人，於是依照片查找，果然發現他正因案件遭通緝，是名三條通的逃犯，當場將他逮捕歸案。記者陳恩惠／翻攝