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世界先進三廠深夜驚傳火警 疏散200餘名員工
晶圓代工廠世界先進（5347）晶圓三廠深夜驚傳火警。桃園市政府消防局晚間11時28分接到報案，位於桃園市蘆竹區長榮路的世界先進三廠傳出火警，現場已升級為二級火警，目前正在疏散200餘名員工。
桃園市政府消防局晚間11時28分接到報案後，立即派遣轄區分隊前往救災，後續更加派包括特搜大隊等人員至現場支援，局本部等幕僚也抵達現場。據了解，目前正在疏散員工並清點中。
世界先進三廠原為是南亞科技旗下的勝普電子廠區，世界先進於2014年收購並接手營運，目前主要業務為8吋晶圓代工與特殊積體電路製造服務，是世界先進在台灣的重要生產基地之一。世界先進日前公告7月合併營收約為新台幣47.06億元，較上月的高點減少21.26％，但仍較2025年同月新台幣36.13億元增加約30.25％。
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