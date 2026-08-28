世界先進三廠深夜驚傳火警 疏散200餘名員工

蘭嶼發電廠廠長吳中益疑於日前前往蘭嶼坦克岩海域夜釣後失聯，經消防、海巡及空勤等單位連續搜索3天，今天清晨傳出最新進展，失聯的吳已被尋獲，但經現場確認已明顯死亡，遺體在坦克岩往北約1公里的岸際、約五孔洞一帶被發現，消防及海巡人員合力將遺體運送上岸，後續交由警方處理。

2026-08-28 08:43