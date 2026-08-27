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影／北市傳行車糾紛 7旬運將不滿被踹車...衝下車「拉騎士」決鬥
台北市中正區今天下午3點多發生行車糾紛，計程車呂姓運將不滿被李姓機車騎士按喇叭、踹車門，趁停等紅燈時直接把李從機車上「拖下車」，要到旁邊理論，雙方爆發肢體衝突。警方獲報趕抵，雙方互告傷害，李還多提告毀損、強制及公然侮辱，警詢後均函送台北地檢署偵辦。
民眾把鬥毆畫面po上網，畫面可見李（34歲）騎機車從車縫中鑽過，然後到前方機車停等區等待紅燈，呂姓計程車司機（70歲）將計程車停在中線車道後，下車以跑百米的速度衝向前方，直接拉扯李，嘴裡不斷罵「踢我車幹嘛、你過來」等語。
衝突過程約2分鐘，雙方從車道上打到路邊，路人看傻眼，有民眾幫忙報案。李跟呂徒手鬥毆，兩人跌倒在地，呂還因此流鼻血，所幸都是擦挫傷、無大礙。
警方獲報趕抵，確認雙方互告傷害，帶回派出所，其中李還多提告毀損、強制及公然侮辱罪。警詢時，呂稱不滿被按喇叭還被踢車門才氣憤下車理論，而李說是計程車司機亂切車道、沒打方向燈才按喇叭提醒，各執一詞。
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