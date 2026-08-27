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台東市查獲6名失聯移工 海巡、移民署聯手攔車逮人

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

海洋委員會海巡署東部分署第一三岸巡隊與內政部移民署南區事務大隊台東縣專勤隊，今天共同執行「祥安專案」聯合查緝勤務，在市區查獲6名越南籍失聯移工，後續將追查是否涉及非法聘僱、仲介或其他不法情事。

這起案件由台東縣專勤隊主偵，專案小組日前接獲情資，掌握疑有失聯移工搭乘特定車輛活動，隨即與第一三岸巡隊研商勤務部署。

今天上午，專案人員在市區發現目標車輛後立即實施攔查，並透過相關系統進行身分比對，確認車內6名外籍人士均為通報在案的越南籍失聯移工。

全案目前由台東縣專勤隊依相關規定辦理，除針對6名失聯移工進行後續處置，也將持續追查其在台期間的活動情形，以及是否涉及非法聘僱、非法仲介等違法情事。

第一三岸巡隊表示，失聯移工及非法聘僱案件往往涉及多個執法面向，需要各機關密切合作，此次透過跨機關情資交換及聯合查緝，順利掌握目標並查獲6人，展現公部門協力執法的成效。

第一三岸巡隊指出，未來將持續與移民署及相關單位保持橫向聯繫，加強岸際、港區及相關區域的巡查與情資蒐整，共同打擊不法，維護國境安全及社會秩序。

呼籲民眾如在港區、岸際發現可疑或不法情事，或遇有急難救援需求，可撥打「118」海巡服務專線；若發現疑似失聯外籍移工或非法聘僱情形，也可向移民署或相關主管機關通報。

此外，雇主聘僱外國人應依相關法令辦理，切勿為降低人力成本而非法聘僱失聯移工，以免觸法並衍生後續法律責任。

海巡、移民署聯手執行「祥安專案」，在台東市攔查可疑車輛，查獲6名越南籍失聯移工。圖／第一三岸巡隊提供
海巡、移民署聯手執行「祥安專案」，在台東市攔查可疑車輛，查獲6名越南籍失聯移工。圖／第一三岸巡隊提供

失聯移工 移工 台東

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