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兩邊賺！環保蟑螂收千萬處理費 違法倒7千噸土方再收料費

桃園電子報／ 桃園電子報

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新北市三峽區一處砂石場涉嫌違法收受營建剩餘土石方。圖：刑事局提供

新北市三峽區一處砂石場涉嫌違法收受營建剩餘土石方，業者疑透過不實聯單及「場地臨時借用契約」等方式規避合法土資場處理費用，再將土方堆置於砂石場牟利。調查發現，自今年4月起已收受7千餘噸土石方，承包土方運輸的某開發工程有限公司疑藉此省下約550萬元處理成本，專案小組日前同步搜索工地、砂石場及相關公司，拘提砂石場負責人、該開發公司負責人、砂石車駕駛等涉案人員並查扣財務資料等證物，全案依廢棄物清理法移送新北地檢署偵辦。

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現地蒐證並調閱監視器發現，該砂石場有收受新北市新店區之住商大樓新建工程產生之營建剩餘土石方之事實。圖：刑事局提供

刑事局說明，此案源於民眾舉報位於新北市三峽區一處砂石場、預拌混凝土製造廠，有違法收購及處理營建剩餘土石方等情。經刑事局偕同保七刑大、新竹縣刑大共組專案小組，報請新北地方檢察署檢察官指揮偵辦，立即展開調查。

警方偵查發現土方載運司機未隨車持有營建剩餘土石方產生源及處理地點證明文件，與實際載運情形不符，或攜帶他場聯單卻將營建剩餘土石方載運至該砂石場堆置，藉以節省進入政府核可之土石方資源堆置處理場之成本。現地蒐證並調閱監視器發現，該砂石場有收受新北市新店區之住商大樓新建工程產生之營建剩餘土石方之事實，自115年4月共收受七千餘噸土石方，而承包土方運輸的某開發工程有限公司收取土方處理費用約2161萬元，卻未將土方載運至合法土資場，節省約550萬元處理費，雇用運輸車隊載土出售予砂石場再賺一筆料費，藉以兩邊獲利。

專案小組115年7月上旬持新北地方法院核發之搜索票前往工地、砂石場、建設公司等處同步執行搜索，拘提砂石場負責人、該開發公司負責人及砂石車駕駛等人，並通知運輸公司負責人到案說明，扣押「土石方進貨統計報表」、「應付帳款明細表」等各類財務會計報表等贓證物，詢後依廢棄物清理法將相關人等解送新北地方檢察署偵辦。其中該開發與砂石場更簽立「場地臨時借用契約書」，作為臨時借用場地暫置材料契約證明，藉以規避廢棄物清理法咎責。

刑事警察局表示，土石方管理與垃圾處理都是地方民眾重視關切的事物，檢警致力於打擊不法業者任意傾倒土方，確保國土永續發展與環境安全。民眾如有發現非法土石方棄置等情，請撥打1999市民陳情專線或撥打110通報轄區警方到場處理。

本文章來自《桃園電子報》。原文：兩邊賺！環保蟑螂收千萬處理費 違法倒7千噸土方再收料費

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