警方研判應是吳男一時記錯停車位置。警方隨即擴大搜尋範圍，最終於大成路與光復北街口順利尋獲機車。圖：警方提供

桃園市楊梅區43歲吳姓男子將機車停放於楊梅區新成路周邊，辦事返回後卻遍尋不著，懷疑機車遭竊隨即報警。警方獲報調電眼找尋，所幸只是吳男機錯停車位置，最後於大成路與光復北街口順利找到機車，化解一場烏龍。

警方隨即分工合作，由警員陳翰均騎乘警車前往周邊街廓逐一搜尋，另由警員陳柏辰留守所內調閱沿線監視器畫面，循車輛可能行駛方向逐一過濾。經比對監視器影像及行車軌跡，並未發現機車遭人騎乘離去等異常情形，研判應是吳男一時記錯停車位置。警方隨即擴大搜尋範圍，最終於大成路與光復北街口順利尋獲機車，化解一場虛驚。

楊梅分局提醒，民眾外出停車後，建議可利用手機拍攝車輛停放位置，或記下附近店家、路口及超商等明顯地標，方便返回時快速找到愛車；另停車後務必確認車輛上鎖、鎖妥龍頭並拔除鑰匙，切勿將貴重物品留置車內，共同降低車輛遭竊及財物損失風險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：43歲男找不到機車急報案 楊梅警調電眼搜索化解烏龍