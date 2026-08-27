桃園女離家失聯近2年 新北警建家屬DNA持續追蹤助竹林內無名屍骸返家

桃園市50歲尤女前年6月騎車離家後失去音訊，家屬焦急報警協尋。警方隔日在蘆竹區尋獲尤女機車，但尤女仍無所蹤。新北警鑑識中心聯繫尤女家屬採集DNA建檔，今年4月蘆竹區一處竹林發現一具無名骨骸，經DNA比對後確認是失聯將近2年的尤女。

住在桃園市的尤女患有重度憂鬱症，2024年6月間獨自騎機車離家後便失去音訊，家屬焦急萬分隔日立即報警協尋。警方後續在桃園市蘆竹區尋獲尤女騎乘的機車，卻始終未能找到她的下落，案件一度陷入膠著。

新北警刑事鑑識中心清查全國失蹤人口資料時，從網路尋人社團得知這起案件，主動聯繫尤女家屬採集DNA檢體建立資料。雖然首次與法務部法醫研究所無名屍資料庫比對時未發現相符結果，但鑑識人員並未放棄，將家屬DNA留存於資料庫內定期進行比對。

直到今年4月有民眾在桃園市蘆竹區一處竹林內意外發現一具無名骨骸，警方採取骨骸DNA進行鑑定後，再次與資料庫進行比對後發現與尤女家屬有親緣關係，確認這具屍骸就是失聯近2年的尤女。尤女家屬接獲通知後雖然對至親離世悲痛萬分，也對新北警刑事鑑識中心長期追蹤主動協助表達感謝，警方也協助家屬順利認領遺體返家落葉歸根。

新北警刑事鑑識中心表示，每件無名屍案件背後，都牽動一個家庭的思念與等待。警方持續運用DNA鑑定技術及資料庫比對機制，即使時間流逝，仍能透過科技為失蹤者尋找身分，替家屬保留最後一線希望。警方呼籲，民眾若有親人失蹤一段時間仍未尋獲，可向警方請求協助，透過免費採樣DNA建檔比對，多增加一條尋親管道，也多一分讓失蹤親人早日回家的機會。

新北警鑑識中心採集家屬檢體比對DNA示意圖。記者黃子騰／翻攝