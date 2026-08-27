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高鐵新竹站驚傳墜樓事故 34歲女送醫搶救不治
高鐵新竹站北上月台處今天上午驚傳有民眾墜樓，一名34歲吳姓女子墜樓，雖經送醫搶救仍回天乏術，警方獲報調閱監視器，據悉，吳女為獨自一人，非搭車旅客，初步排除外力介入，細節待釐清。
新竹縣消防局指出，今天上午10時05分接獲報案，竹北市高鐵新竹站發生創傷救護案件，現場1名女子不明原因自月台掉落至一樓，消防局立即派遣高鐵分隊及光明分隊救護車，共2車4人前往搶救。消防人員到場後，該女當場失去生命跡象，立即展開緊急救護處置，並於上午10時40分送醫急救。
新竹縣政府消防局提醒，民眾於車站月台等場所活動時，應留意自身及周遭環境安全，如發現有人員發生意外，應立即通報119，由專業救援人員協助處理。
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