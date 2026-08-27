高鐵新竹站驚傳意外！女子北上月台急墜1樓 送醫搶救不治

高鐵新竹站今天上午發生民眾墜落意外，34歲吳女不明原因自北上月台墜落至1樓，消防人員到場時已無呼吸心跳，緊急送醫搶救，最終仍宣告不治。鐵路警方調閱監視器，初步排除外力介入，詳細原因仍待釐清。

新竹縣消防局表示，今天上午10時5分接獲報案，指竹北市高鐵新竹站發生創傷救護案件，1名女子不明原因自月台墜落至一樓，立即派遣高鐵、光明分隊共2車4人前往搶救。

消防人員抵達現場後，發現吳女已失去呼吸心跳，隨即展開急救，並於上午10時40分由送醫搶救。

鐵路警察局指出，吳女經救護人員緊急處置後送醫，仍搶救無效，經調閱現場監視器影像，初步排除外力介入，詳細發生原因仍在進一步釐清中。

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高鐵新竹站今天上午發生民眾墜落意外。圖／民眾提供