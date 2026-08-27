聽新聞
0:00 / 0:00
高鐵新竹站驚傳意外！女子北上月台急墜1樓 送醫搶救不治
高鐵新竹站今天上午發生民眾墜落意外，34歲吳女不明原因自北上月台墜落至1樓，消防人員到場時已無呼吸心跳，緊急送醫搶救，最終仍宣告不治。鐵路警方調閱監視器，初步排除外力介入，詳細原因仍待釐清。
新竹縣消防局表示，今天上午10時5分接獲報案，指竹北市高鐵新竹站發生創傷救護案件，1名女子不明原因自月台墜落至一樓，立即派遣高鐵、光明分隊共2車4人前往搶救。
消防人員抵達現場後，發現吳女已失去呼吸心跳，隨即展開急救，並於上午10時40分由送醫搶救。
鐵路警察局指出，吳女經救護人員緊急處置後送醫，仍搶救無效，經調閱現場監視器影像，初步排除外力介入，詳細發生原因仍在進一步釐清中。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。