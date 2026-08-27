「下一秒就被打了」 彰基病人術後揮拳、3護理師受傷報案捍衛權益

彰化基督教醫院傳出醫療暴力事件，本月14日手術室一名病人術後因口渴要求喝水，麻醉及護理團隊向病人說明手術剛完成，基於安全考量暫時不能飲水，不料病人突然揮拳，多次毆打張姓護理師頭部，其他前往協助的護理師也遭波及，3人均受傷。院方嚴正譴責醫療暴力，支持受傷同仁報警並依法維護權益。

事發時，病人左側胸管黏貼的布膠邊緣捲起，張姓護理師上前協助固定，不料病人突然揮拳，並出言「你再說一次試試看」。其他護理人員立即上前制止，並聯繫駐衛警察到場處理。

張姓護理師說，遭攻擊當下腦中幾乎一片空白，但第一個念頭仍是確保病人安全，「即使自己被打，當下想的還是他的胸管不能滑脫。」他說，所幸病人最後沒有受傷，身為護理人員，第一時間仍是本能地把病人照顧好。

事發時，王姓護理師協助抬高病人左手，莊姓護理師聽到求助後也趕往支援，制止過程中3人均遭波及，傷勢主要集中於頭部及臉部。3人事後送急診，分別為頭部外傷併左眼挫傷、頭部外傷併臉部及左耳挫傷與右手擦傷，以及頭部外傷併臉部挫傷。

莊姓護理師表示，當時看到病人站起來、胸管遭拉扯，第一時間只擔心胸管滑脫，「下一秒就被打了，當下一片空白，連眼鏡都被打歪。」

事件也影響手術室運作，3名護理師受傷就醫後，護理長須臨時調度人力，原訂當日下午接續進行的手術因此延後，牽動其他病人的手術排程。

彰化基督教醫院總院長陳穆寬表示，醫護人員不應在執行職務時承受暴力與威脅，院方對醫療暴力零容忍，已支持同仁報案並依法維護權益。他強調，醫護人員守護病人的安全，醫院就有責任捍衛醫護人員的安全，盼共同維護安全、互相尊重的醫療環境。