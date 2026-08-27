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洪水沖毀花蓮玉長便道！64歲保全騎車上班失聯三天...遺體尋獲了

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮玉里一名黃姓保全，24日清晨騎機車上班途中，行經遭洪水沖毀的玉長便道，疑似落水失聯。消防人員連續4天投入搜救，今天在距離落水地點下游800公尺處大批漂流木間尋獲一具男屍，家屬指認就是黃男。

64歲的黃姓男子是玉里人，台北榮民總醫院玉里分院長良園區擔任警衛，因跨越秀姑巒溪連接玉里及長良的玉長大橋在4年前0918地震震損正在重建，黃男都騎機車經過溪底的玉長便道上班。

24日當天花蓮南區雨勢很大，累積雨量突破300毫米，秀姑巒溪水位急遽上升。花蓮雖然停班課，黃男因有輪班勤務，一早出門上班，但到了交班時間，黃男卻未出現，電話也打不通，醫院同事趕緊聯繫家屬。

警方調閱監視器發現，黃男當天清晨5時15分騎機車經過台30線興農路口，往南朝長良方向行駛，手機最後定位訊號出現在長良便道周邊區域。因當時玉長便道中段遭洪水沖毀，有一段約60公尺長的缺口，研判當天黃男可能因天色昏暗視線不佳，未發現便道沖毀，不慎落水。

搜救人員一連4天沿著樂樂溪及秀姑巒溪周邊及下游持續搜尋，今天再出動警察及消防人員共8人，在樂樂溪沿岸搜尋，上午10時左右，在距黃男落水處下游約800公尺處的岸邊，發現有成群黑頭蒼蠅盤旋，順著尋找，在一處滿是漂流木的區域，發現一隻手。在場焦急守候的家屬，指認就是黃姓男子，當場泣不成聲，也頻頻感謝搜救人員多日持續搜尋。

花蓮玉里一名黃姓保全，24日清晨騎機車上班途中，行經遭洪水沖毀的玉長便道，疑似落水失聯。消防人員今天在距離落水地點下游800公尺處大批漂流木間尋獲<a href='/search/tagging/2/遺體' rel='遺體' data-rel='/2/227457' class='tag'><strong>遺體</strong></a>。圖／民眾提供
花蓮玉里一名黃姓保全，24日清晨騎機車上班途中，行經遭洪水沖毀的玉長便道，疑似落水失聯。消防人員今天在距離落水地點下游800公尺處大批漂流木間尋獲遺體。圖／民眾提供

花蓮南區玉長便道24日遭暴漲溪水沖毀。圖／玉里鎮公所提供
花蓮南區玉長便道24日遭暴漲溪水沖毀。圖／玉里鎮公所提供

花蓮 洪水 遺體

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