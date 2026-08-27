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電動機車騎一半突冒煙！陸籍女遊客急停保命　金門消防及時處置未釀災

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣消防局昨日晚間接獲通報，太湖路往太武山方向疑似發生車輛起火事故，立即派遣第二大隊車組趕往處理，共出動消防車、救護車4輛及消防人員11人，並由熱心義消楊忠典到場協助，消防人員到場發現，是電動機車騎到一半突然冒煙，所幸及時處置，未造成人員傷亡。

消防局指出，事故發生於昨日晚間6時53分，當時一名陸籍女性遊客騎乘電動機車行經太湖路，途中車輛突然出現冒煙異常，女子察覺情況不對，立即將機車停妥並迅速離開車輛，等待消防人員救援。

消防人員抵達後，隨即針對車輛進行斷電處置，並以熱顯像儀持續監測車體溫度，確認車輛並未進一步燃燒，僅車頭部位出現熱熔現象。經處理後，現場危機順利排除，未擴大成火災。

消防局表示，此次事故幸賴當事人發現異常後迅速停車、遠離車輛，沒有自行處理或貿然靠近，爭取消防人員到場處置的時間，也避免可能發生的危險。

消防局提醒，民眾使用電動車輛及各類充、放電設備時，應留意是否出現異常發熱、異味、冒煙等情形；一旦發現異常，應立即停止使用並遠離車輛或設備，切勿自行拆卸、處理，並儘速撥打119通報，由消防人員到場處置，以降低事故擴大的風險。

金門縣消防局昨晚接獲通報，太湖路往太武山方向疑似發生車輛起火事故，立即出動消防車、救護車4輛及消防人員11人，消防人員到場發現，是電動機車騎到一半突然冒煙，所幸及時處置，未造成人員傷亡。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局昨晚接獲通報，太湖路往太武山方向疑似發生車輛起火事故，立即出動消防車、救護車4輛及消防人員11人，消防人員到場發現，是電動機車騎到一半突然冒煙，所幸及時處置，未造成人員傷亡。圖／金門縣消防局提供

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