板橋醉婦情緒激動持刀坐樓梯間　警前後包抄爬窗奪刀解危機

新北市板橋區60多歲賴姓婦人日前酒後受傷，情緒激動下手持美工刀拒就醫。海山警到場發現賴婦坐在樓梯間空間狹窄難以靠近，警一方面與賴婦溝通安撫情緒，另一警冒險爬至2樓潛入樓梯間，自賴婦後方將其手中美工刀奪下，所幸送醫後無大礙。

海山警分局8日傍晚6時許接獲報案，稱板橋區永豐街巷內有人疑似受傷，需要協助。警員盧治豪、吳奕樘趕抵發現賴姓婦人渾身酒氣，手部因不明原因受傷流血。因賴婦情緒激動且手持美工刀，加上樓梯間空間狹窄，員警一時難以靠近。

經通報支援警力到場後，由警員吳奕樘與賴婦溝通分散其注意力，盧治豪勘查後由1樓外牆徒手攀爬至2樓，再悄悄潛入樓梯間自賴婦後方接近，趁賴婦不注意之時將其手中美工刀奪下。隨後由救護人員將賴婦經送醫治療，所幸並無大礙。

海山分局呼籲，民眾如遇情緒低落或身心狀況不佳時，應勇於尋求專業機構或親友協助；民眾平時也應多加關懷身邊親友的情緒狀態，適時伸出援手。如有相關需求，可撥打1925安心專線或各地衛生局心理衛生中心尋求協助。

警員衝上前將賴婦手中美工刀奪下。記者黃子騰／翻攝

警員爬上2樓從賴婦後方接近。記者黃子騰／翻攝

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