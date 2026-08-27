橋頭地檢署驚傳墜樓！ 46歲女報到突從3樓摔落1樓大廳命危搶救中

高雄橋頭地檢署今天上午驚傳墜樓意外，一名46歲女子前往地檢署執行科報到時，因不明原因突然自3樓墜落至1樓大廳，當場重創失去生命跡象，目擊民眾驚恐表示，當時突然聽到一聲巨大撞擊重響，循聲察看就發現女子已倒臥地面上，警消接獲報案趕抵現場，隨即將她送往醫院搶救，目前仍未脫離險境。

據了解，該名46歲女子於今天上午10時許，因出庭需要前往橋頭地檢署執行科辦理報到手續，不料相關作業仍在進行當中，該女卻突因未知原因離開現場，隨後便從3樓高處摔落至1樓大廳，現場民眾與洽公人士被巨響嚇壞，發現有人倒臥血泊後連忙通報警消。

高雄市消防局救護人員獲報趕抵現場，發現女子已無呼吸與心跳，隨即在現場接力施救、持續實施胸外按壓CPR，並緊急由救護車送往高醫岡山醫院搶救中。

事發前並未發現該名女子與現場人員或他人發生爭執，現場暫時排除外力介入，目前檢警已調閱地檢署內部監視器畫面並封鎖現場，將進一步釐清女子墜樓的確切經過與原因。

橋頭地檢署。聯合報系資料照

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980