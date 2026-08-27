獨／旗津大貨車撞死23歲騎士 才剛出門上班就遇劫

高雄市旗津風車公園今天上午發生一起奪命車禍，一名23歲尊姓男子才剛出門上班，騎乘機車行經旗津三路時，突遭一輛自巷弄左轉駛出的大貨車撞擊，尊男當場拋飛重摔落地，送醫搶救後仍因傷重宣告不治，警方研判是大貨車未禮讓直行車才釀禍，已報請檢方相驗釐清死因與肇事責任。

據了解，肇事的46歲簡姓男子當時駕駛大貨車，剛從中洲二路巷弄出來準備左轉駛入旗津三路，此時尊姓男子正騎乘重機車沿旗津三路由南往北方向直行，兩車在交岔路口避讓不及發生猛烈碰撞，大貨車龐大車身當場將尊男撞飛，警消到場時尊男已無呼吸心跳，送醫救治仍救不回年輕生命。

警方隨後針對大貨車駕駛簡男進行酒精濃度測試，但排除酒駕肇事。經現場初步勘察分析，研判事故主因為簡男駕駛大貨車行駛支線道轉彎時，未依規定禮讓幹線道直行車先行，因而釀成悲劇。

鼓山警方呼籲，駕駛人行經無號誌或路口交岔路處時務必減速慢行，並應隨時注意車前狀況，支線道車輛應停讓幹線道車輛先行，轉彎車亦須禮讓直行車，切勿因一時搶快或視線死角盲目轉彎。