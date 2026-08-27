快訊

草間彌生過世前未放下畫筆 97歲人生貫徹「以愛拯救世界」

MLB／美媒「認罪」錯看李灝宇 老虎教頭讚：不會帶著恐懼比賽

聽新聞
0:00 / 0:00

影／鬼切慢車道撞飛直行車畫面曝！宜蘭婦人「犁田」水花四濺嚇壞了

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市昨傍晚發生一起行車切慢車道，衝撞鄰車「犁田」意外，一輛黑色自小客車行經縣民大道二段路口時，疑未打方向燈貿然切入慢車道，側撞同向直行的白色轎車，導致白車當場被撞飛滑入路旁稻田，一路「犁田」好長一段路，濺起水花後停在田中央，女駕駛飽受驚嚇，所幸未受傷。

事發昨天傍晚 5 時許，35歲于姓男子駕駛黑車沿路往宜蘭市區方向行駛，靠近726巷口時欲切換車道，卻未減速且未禮讓慢車道直行車，猛力擦撞44歲李姓婦人駕駛的白車。白車突遭側撞失控，直接衝出路面滑進田裡，因滑行速度止不住，濺起田泥水花，婦人整個嚇壞了，待在車裡久久出不來。

田間留下一道長長的梨田車痕，現場影像曝光後引發熱議，有網友打趣笑稱「這個有認真想犁田」、「當成滑草坡」、「能飛到田中間不簡單」；不料此舉吊出李姓婦人的子女跳出來氣憤澄清：「這是我媽，她是直行被撞進去的，不是自己開進去的！」不少網友這才意識到事態嚴重，紛紛慶幸稻田已經收割，直呼「阿姨當時一定嚇壞了」。

警方到場對雙方進行酒測，均無飲酒情形。警方呼籲，汽車於快慢車道間變換車道時，應事先顯示方向燈、讓直行車先行並保持安全距離，確切的肇事原因與責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

婦人開車直行卻遭側車猛烈撞擊，導致「犁田」好長一段距離，濺起田泥水花，整個人嚇壞，呆在車裡久久出不來。圖／警方提供
婦人開車直行卻遭側車猛烈撞擊，導致「犁田」好長一段距離，濺起田泥水花，整個人嚇壞，呆在車裡久久出不來。圖／警方提供

婦人開車直行卻遭側車猛烈撞擊，導致「犁田」好長一段距離，濺起田泥水花，整個人嚇壞，呆在車裡久久出不來。圖／警方提供
婦人開車直行卻遭側車猛烈撞擊，導致「犁田」好長一段距離，濺起田泥水花，整個人嚇壞，呆在車裡久久出不來。圖／警方提供

宜蘭 撞飛 車道

延伸閱讀

影／基隆客運「騎」分隔島10傷影片曝 警：天雨下坡煞車不慎失控

影／新店捷運總站前公車左轉釀禍 行人腦出血昏迷、女乘客胸部挫傷送醫

北市信義區變換車道爆糾紛 荷蘭男、台男路口下車互毆

代步車大雨中拋錨！龍潭老翁外出領藥受困 暖警即刻救援

相關新聞

蘭嶼發電廠廠長疑夜釣失聯 海巡消防擴大搜救

台電蘭嶼吳姓發電廠廠長25日晚間前往蘭嶼燈塔附近的坦克岩海域夜釣，晚間9時許後失去聯繫，當晚未返回住處；隔日上午因未到班，同事多次聯絡均無回應，前往尋找後，在坦克岩附近岸上發現他的手機及釣魚用具，但始終未找到人，疑似發生意外。

獨／旗津大貨車撞死23歲騎士 才剛出門上班就遇劫

高雄市旗津風車公園今天上午發生一起奪命車禍，一名23歲尊姓男子才剛出門上班，騎乘機車行經旗津三路時，突遭一輛自巷弄左轉駛出的大貨車撞擊，尊男當場拋飛重摔落地，送醫搶救後仍因傷重宣告不治，警方研判是大貨車未禮讓直行車才釀禍，已報請檢方相驗釐清死因與肇事責任。

影／鬼切慢車道撞飛直行車畫面曝！宜蘭婦人「犁田」水花四濺嚇壞了

宜蘭市昨傍晚發生一起行車切慢車道，衝撞鄰車「犁田」意外，一輛黑色自小客車行經縣民大道二段路口時，疑未打方向燈貿然切入慢車道，側撞同向直行的白色轎車，導致白車當場被撞飛滑入路旁稻田，一路「犁田」好長一段路，濺起水花後停在田中央，女駕駛飽受驚嚇，所幸未受傷。

影／北市中山商圈傳爆炸？超大聲響路人以為是恐攻...真相曝光

一輛三重客運公車昨天下午6點多行經台北市中山區中山北路與南京東路口時，突然爆胎，爆胎聲響大到有人以為是「爆炸」，該民眾將事發影片Po上社群，發文指出「還以為有恐攻，真的嚇爛」。

高雄號誌路口疑大雨故障釀3車連環撞畫面曝！計程車2乘客送醫

高市中山一路與七賢一路疑因連日大雨今天凌晨4時號誌故障，警方在路口指揮疏導之際，廖姓男子駕車從七賢一路口駛出，擦撞從中山一路駛過的顏姓男子的計程車，廖男車甩尾又撞上張姓男子轎車，釀5人受傷，其中顏男車上2乘客被送醫治療。

台中東勢凌晨無照駕駛自撞車禍 ！13歲少女與2名朋友都受傷

台中市東勢區東蘭路今天凌晨發生自 撞車禍，車輛撞上護欄後車體嚴重變形，車內3人受困，消防隊員救出3人送醫，包括13歲少女和2名男性朋友；警方酒測未發現有酒駕，肇事原因由警方調查中。警方查出23歲黃姓男子無照駕駛，將依法開罰單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。