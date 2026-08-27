影／鬼切慢車道撞飛直行車畫面曝！宜蘭婦人「犁田」水花四濺嚇壞了

宜蘭市昨傍晚發生一起行車切慢車道，衝撞鄰車「犁田」意外，一輛黑色自小客車行經縣民大道二段路口時，疑未打方向燈貿然切入慢車道，側撞同向直行的白色轎車，導致白車當場被撞飛滑入路旁稻田，一路「犁田」好長一段路，濺起水花後停在田中央，女駕駛飽受驚嚇，所幸未受傷。

事發昨天傍晚 5 時許，35歲于姓男子駕駛黑車沿路往宜蘭市區方向行駛，靠近726巷口時欲切換車道，卻未減速且未禮讓慢車道直行車，猛力擦撞44歲李姓婦人駕駛的白車。白車突遭側撞失控，直接衝出路面滑進田裡，因滑行速度止不住，濺起田泥水花，婦人整個嚇壞了，待在車裡久久出不來。

田間留下一道長長的梨田車痕，現場影像曝光後引發熱議，有網友打趣笑稱「這個有認真想犁田」、「當成滑草坡」、「能飛到田中間不簡單」；不料此舉吊出李姓婦人的子女跳出來氣憤澄清：「這是我媽，她是直行被撞進去的，不是自己開進去的！」不少網友這才意識到事態嚴重，紛紛慶幸稻田已經收割，直呼「阿姨當時一定嚇壞了」。

警方到場對雙方進行酒測，均無飲酒情形。警方呼籲，汽車於快慢車道間變換車道時，應事先顯示方向燈、讓直行車先行並保持安全距離，確切的肇事原因與責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

婦人開車直行卻遭側車猛烈撞擊，導致「犁田」好長一段距離，濺起田泥水花，整個人嚇壞，呆在車裡久久出不來。圖／警方提供