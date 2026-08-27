高雄號誌路口疑大雨故障釀3車連環撞畫面曝！計程車2乘客送醫

高市中山一路與七賢一路疑因連日大雨今天凌晨4時號誌故障，警方在路口指揮疏導之際，廖姓男子駕車從七賢一路口駛出，擦撞從中山一路駛過的顏姓男子的計程車，廖男車甩尾又撞上張姓男子轎車，釀5人受傷，其中顏男車上2乘客被送醫治療。

新興警分局指出，今天凌晨獲報，位於中山一路和七賢一路路口號誌異常故障，由於當地在夜晚時分車子仍多，警方派員到場指揮疏導交通。

凌晨近4時許，廖姓男子（26歲）駕馬自達車沿七賢一路東向西直行，行經中山一路口時，與沿中山一路南向北直行的顏姓男子（55歲）所駕駛的計程車發生碰撞，廖男的車失控甩尾再擦撞另一輛由張姓男子（55歲）駕駛的Toyota轎車。

事故造成廖男的左側車身和車頭毀損，顏男的計程車和張男轎車車頭毀損；另分顏男計程車上乘客高姓男子（65歲）頭部挫傷，陳姓男子（63歲）身體擦挫傷），2人被救護車送醫救治，均無生命危險。

另廖男則腳受傷、顏男手腳擦傷和頭部挫傷，張男車上乘客謝姓女子（51歲）腰部不適，經救護員現場檢傷後未送醫；詳細肇責待交通大隊釐清判定。

高市中山一路與七賢一路疑因連日大雨今天凌晨4時號誌故障，造成3車連環撞，其中計程車上2乘客受傷被送醫，另3人傷勢較輕救護員檢傷未送醫。記者石秀華／翻攝