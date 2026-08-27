台中東勢凌晨無照駕駛自撞車禍 ！13歲少女與2名朋友都受傷

台中市東勢區東蘭路今天凌晨發生自 撞車禍，車輛撞上護欄後車體嚴重變形，車內3人受困，消防隊員救出3人送醫，包括13歲少女和2名男性朋友；警方酒測未發現有酒駕，肇事原因由警方調查中。警方查出23歲黃姓男子無照駕駛，將依法開罰單。

台中市消防局今天凌晨0時28分獲報，東勢區東蘭路往東勢方向車禍救護案，據民眾報案表示有轎車翻車，派遣東勢及石岡分隊共5車13人，由東勢分隊分隊長葉峻明帶隊前往搶救。

消防隊員和救護員到場回報，現場車內後座2名民眾受困，皆意識清楚，協助脫困。轎車自撞路旁水泥磚導致翻車，後座民眾由消防人員開門協助脫困。傷患有3名，1名13歲女子、臉部撕裂傷、意識清楚，經救護人員緊急處置後，送往衛福部豐原醫院。另外2名傷患18歲男子左大腿骨折、意識清楚；23歲男子、肢體擦挫傷、意識清楚，經救護人員緊急處置後，送往衛福部豐原醫院。

警方表示，初步了解，23歲黃姓男子駕駛轎車沿東蘭路往東勢方向行駛，行經事故路段時不慎自撞路旁護欄，現場未涉及其他車輛。事故造成黃男及車上2名乘客均有擦挫傷，經救護人員處置後送醫治療，詳細傷勢情形仍待醫院確認。

警方現場調查，黃男並未持有駕駛執照，已依相關規定處理。經實施酒測及相關查證，未發現有酒駕情形；另經警方調查及現場觀測，暫未發現明顯毒駕跡證，後續仍將依規定釐清事故發生原因。

警方呼籲，駕駛人行車前務必確認自身具備合法駕駛資格，並應依道路速限及路況謹慎駕駛，夜間行車更應提高警覺、減速慢行，切勿因一時疏忽危及自身及其他用路人安全。事故肇事責任及相關細節，警方將持續調查釐清。

台中市東勢區東蘭路今天凌晨發生車禍，消防隊員到場搶救，車內3人送醫。圖／民眾提供

台中市東勢區東蘭路今天凌晨發生車禍，消防隊員到場搶救，車內3人送醫。圖／民眾提供

台中市東勢區東蘭路今天凌晨發生車禍，消防隊員到場搶救，車內3人送醫。圖／民眾提供