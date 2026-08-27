快訊

泰高層同乘AT-3揭外交秘辛 A-3曾掛雄二備戰台海危機

美防長赫塞斯大砍將領 陸軍戰時陷領導真空

整理包／輝達財報七大重點一次看 盤後大漲原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

嘆有罪基層扛....「基泰大直」一審判決住戶心聲曝 籲履行2承諾

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

「基泰大直」建案2023年9月施工不當造成25戶鄰宅損毀，今天法院判決一審出爐。住戶表示尊重但呼籲基泰當初承諾給予權益應確實執行，若跳票將依法捍衛自身權益。北市更新處表示，都更計畫實施者，工展完成後，已於8月13日申請幹事會程序，目前正審查中。

基泰建設「基泰大直」建案2023年9月施工不當造成25戶鄰宅傾毀，檢方依違背建築術成規、偽造文書等罪嫌起訴工地主任張博翔、基泰公司工地監工人邱丞鴻、基泰公司專案人員姜若彥、監造人王德生、承造人劉豐壽，台北地院審理，今判張博翔有期徒刑4年10月、邱丞鴻判判刑2年8月，姜若彥判刑8月，王德生判刑1年，緩刑2年，向公庫支付200萬元，劉豐則判刑10月。全案可上訴。

針對判決結果多數住戶僅表示尊重法院判決，沒有意見。有住戶私下透露，判決有罪都是基層員工，也是幫公司做事，住戶最在意是當年房子毀掉後，基泰公開承諾要一坪換一坪加停車位以及提供一坪1600元租金補貼直到房子重建完成這些承諾是否會繼續履行，若跳票或不履行住戶絕對會聯合依法捍衛自身應有權益。

建管處表示，針對法院今日對基泰大直案的一審判決結果予以尊重；同時市府已全面落實損鄰新制，除由第三方公正公會介入會勘鑑定外，亦強制開挖工地監測數據雲端化，未來將持續以最嚴格標準把關施工品質，全力保護市民居住安全。

北市建案「基泰大直」二○二三年九月施工不當，造成廿五戶鄰宅損毀。聯合報系資料照
北市建案「基泰大直」二○二三年九月施工不當，造成廿五戶鄰宅損毀。聯合報系資料照

大直 住戶 基泰建設

延伸閱讀

受災戶尊重一審判決 要求基泰履諾

基泰大直建案塌陷 工地主任判刑4年10月

嘉義護理師侵占8名病患剩藥 總值21元法院判刑緩刑2年

義隆控告奕力專利侵權案 一審由奕力勝訴

相關新聞

蘭嶼發電廠廠長疑夜釣失聯 海巡消防擴大搜救

台電蘭嶼吳姓發電廠廠長25日晚間前往蘭嶼燈塔附近的坦克岩海域夜釣，晚間9時許後失去聯繫，當晚未返回住處；隔日上午因未到班，同事多次聯絡均無回應，前往尋找後，在坦克岩附近岸上發現他的手機及釣魚用具，但始終未找到人，疑似發生意外。

嘆有罪基層扛....「基泰大直」一審判決住戶心聲曝 籲履行2承諾

「基泰大直」建案2023年9月施工不當造成25戶鄰宅損毀，今天法院判決一審出爐。住戶表示尊重但呼籲基泰當初承諾給予權益應確實執行，若跳票將依法捍衛自身權益。北市更新處表示，都更計畫實施者，工展完成後，已於8月13日申請幹事會程序，目前正審查中。

高雄號誌路口疑大雨故障釀3車連環撞畫面曝！計程車2乘客送醫

高市中山一路與七賢一路疑因連日大雨今天凌晨4時號誌故障，警方在路口指揮疏導之際，廖姓男子駕車從七賢一路口駛出，擦撞從中山一路駛過的顏姓男子的計程車，廖男車甩尾又撞上張姓男子轎車，釀5人受傷，其中顏男車上2乘客被送醫治療。

台中東勢凌晨無照駕駛自撞車禍 ！13歲少女與2名朋友都受傷

台中市東勢區東蘭路今天凌晨發生自 撞車禍，車輛撞上護欄後車體嚴重變形，車內3人受困，消防隊員救出3人送醫，包括13歲少女和2名男性朋友；警方酒測未發現有酒駕，肇事原因由警方調查中。警方查出23歲黃姓男子無照駕駛，將依法開罰單。

台電蘭嶼電廠廠長吳中益夜釣疑失聯 警消搜救中

台電蘭嶼電廠廠長吳中益25日晚間前往蘭嶼燈塔附近的坦克岩海域夜釣，晚間9時許後突然失去聯繫，當晚未返回住處。隔日上午因未正常到班，同事多次聯絡均無回應，前往尋找後，在坦克岩附近岸上發現他的手機及釣魚用具，但至今仍未尋獲本人，疑似發生意外。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。