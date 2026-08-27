嘆有罪基層扛....「基泰大直」一審判決住戶心聲曝 籲履行2承諾

「基泰大直」建案2023年9月施工不當造成25戶鄰宅損毀，今天法院判決一審出爐。住戶表示尊重但呼籲基泰當初承諾給予權益應確實執行，若跳票將依法捍衛自身權益。北市更新處表示，都更計畫實施者，工展完成後，已於8月13日申請幹事會程序，目前正審查中。

基泰建設「基泰大直」建案2023年9月施工不當造成25戶鄰宅傾毀，檢方依違背建築術成規、偽造文書等罪嫌起訴工地主任張博翔、基泰公司工地監工人邱丞鴻、基泰公司專案人員姜若彥、監造人王德生、承造人劉豐壽，台北地院審理，今判張博翔有期徒刑4年10月、邱丞鴻判判刑2年8月，姜若彥判刑8月，王德生判刑1年，緩刑2年，向公庫支付200萬元，劉豐則判刑10月。全案可上訴。

針對判決結果多數住戶僅表示尊重法院判決，沒有意見。有住戶私下透露，判決有罪都是基層員工，也是幫公司做事，住戶最在意是當年房子毀掉後，基泰公開承諾要一坪換一坪加停車位以及提供一坪1600元租金補貼直到房子重建完成這些承諾是否會繼續履行，若跳票或不履行住戶絕對會聯合依法捍衛自身應有權益。

建管處表示，針對法院今日對基泰大直案的一審判決結果予以尊重；同時市府已全面落實損鄰新制，除由第三方公正公會介入會勘鑑定外，亦強制開挖工地監測數據雲端化，未來將持續以最嚴格標準把關施工品質，全力保護市民居住安全。