台電蘭嶼電廠廠長吳中益夜釣疑失聯 警消搜救中

台電蘭嶼電廠廠長吳中益25日晚間前往蘭嶼燈塔附近的坦克岩海域夜釣，晚間9時許後突然失去聯繫，當晚未返回住處。隔日上午因未正常到班，同事多次聯絡均無回應，前往尋找後，在坦克岩附近岸上發現他的手機及釣魚用具，但至今仍未尋獲本人，疑似發生意外。

據了解，吳25日晚間前往朗島村環島公路北側、蘭嶼燈塔附近坦克岩一帶釣魚，晚間9時過後便與外界失去聯繫，之後也沒有返回住處，家人及同事均無法取得聯絡。

26日上午，台電同事發現吳中益未到班，先後多次打電話聯繫，但始終沒有回應，隨即前往坦克岩附近尋找，並在岸上發現他的手機及相關釣魚用品，現場卻未見人影。

同事接近中午向警方報案後，消防、義消、海巡、台電人員及當地居民陸續投入協尋，並針對坦克岩周邊岸際及海域展開搜尋，但截至目前仍沒有尋獲吳。

坦克岩位於蘭嶼北側海岸一帶，周邊礁岩地形複雜，部分岸際陡峭，夜間視線不佳，加上海域海流及潮汐變化，均增加搜救難度。由於目前僅在岸上尋獲手機及釣魚用品，吳究竟是否落海，仍有待搜救及後續調查確認。

家屬目前相當焦急，盼相關單位能持續擴大搜尋範圍，並增派海巡艦艇及專業搜救船艇，同時視情況調派空勤直升機、無人機及相關偵搜設備，從海、陸、空不同方向同步搜索。

搜救人員也將依據吳中益最後出現時間，配合當時風向、潮汐及海流資料，研判可能漂流方向，並協調附近漁船、商船及往返船舶協助注意海面狀況。

家屬也呼籲，若有民眾25日晚間曾經過坦克岩附近，或手上持有行車紀錄器、釣魚影像、船舶航行紀錄等相關資料，若可能拍到吳中益活動情形或海面狀況，請立即提供警方或海巡單位，協助釐清失聯前最後行蹤。

目前消防、海巡及相關搜救人員仍持續搜尋，希望能在最短時間內找到人。