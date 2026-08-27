蘭嶼發電廠廠長疑夜釣失聯 海巡消防擴大搜救

台電蘭嶼洪姓發電廠廠長25日晚間前往蘭嶼燈塔附近的坦克岩海域夜釣，晚間9時許後失去聯繫，當晚未返回住處；隔日上午因未到班，同事多次聯絡均無回應，前往尋找後，在坦克岩附近岸上發現他的手機及釣魚用具，但始終未找到人，疑似發生意外。

據了解，洪25日晚間前往朗島村環島公路北側、蘭嶼燈塔附近的坦克岩海域釣魚，約晚間9時過後便失去聯繫，之後也沒有返回住處。

直到昨天上午，同事發現他未正常到班，多次打電話聯繫均無人接聽，因擔心發生意外，隨即前往坦克岩附近尋找，並在岸邊發現失聯者手機及相關釣魚用品，但現場沒有發現本人蹤影。

同事接近中午向警方報案，蘭嶼消防、義消、海巡人員、台電同仁及當地居民陸續投入搜尋，並針對坦克岩周邊岸際及海域展開協尋，不過截至目前仍未尋獲。

坦克岩位於蘭嶼北側海岸一帶，附近礁岩地形複雜，部分岸際陡峭，夜間視線不佳，加上海域海流變化等因素，增加搜救難度。

由於目前僅在岸上發現手機及釣魚用品，洪究竟是落海或發生其他意外，仍有待搜救及後續調查確認。

家屬得知消息後相當焦急，也盼相關單位能持續擴大搜救。家屬並呼籲，若能增派海巡艦艇、專業搜救船艇，以及空勤直升機、無人機等設備，將有助擴大海陸搜尋範圍。

搜救人員也將依據失聯時間、當時海象及風向、潮汐與海流等資料，研判可能漂流方向，並協調附近漁船、商船及往返船舶協助留意海面。

目前搜救行動仍持續進行，家屬也希望能掌握25日晚間至26日間可能經過坦克岩附近的船舶、車輛或人員影像，尤其是行車紀錄器、釣魚影片及船舶航行紀錄，若民眾掌握相關線索，可立即提供警方或海巡單位。