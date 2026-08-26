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北市信義區變換車道爆糾紛 荷蘭男、台男路口下車互毆

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

賴姓女子今下午開車載丈夫、婆婆行經台北市信義區，與開車載妻子的荷蘭籍詹姓男子因變換車道發生行車糾紛，雙方爆發肢體衝突，被警方帶回派出所，互相提出傷害告訴，警詢後函送其中4人。

警方調查，26歲賴姓女子今下午3時許開車，載丈夫28歲鄧姓男子、婆婆62歲李姓女子，行經北市信義區松高路與市府路口，荷蘭籍47歲詹姓男子開車載妻子37歲詹姓女子切至前方，鄧、李與詹姓夫妻下車理論，賴留在車上。

下車的4人起口角發生肢體衝突，員警獲報到場隔開雙方，檢視均有局部擦挫傷，李因身體不適，被消防隊送醫治療。警方將雙方帶回信義警分局三張犁派出所，雙方均提告傷害罪，警詢後將下車4人函送。

信義分局呼籲，民眾遇行車糾紛應保持理性，勿因一時情緒發生肢體衝突。

賴姓女子今下午開車載丈夫、婆婆行經台北市信義區，與開車載妻子的荷蘭籍詹姓男子發生行車糾紛，雙方爆發肢體衝突。記者李奕昕／翻攝
賴姓女子今下午開車載丈夫、婆婆行經台北市信義區，與開車載妻子的荷蘭籍詹姓男子發生行車糾紛，雙方爆發肢體衝突。記者李奕昕／翻攝

信義區 車道

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