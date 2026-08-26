豪雨阻路2人慕谷慕魚溪谷困3天 救難人員3度救援成功脫困

花蓮前幾天降下豪大雨，有一男一女24日因溪水暴漲受困舊稱「慕谷慕魚」的秀林鄉木瓜溪上游溪谷，消防人員今天第3度救援，因溪水仍湍急，渡溪時險些被沖走，幸好即時拉住繩索，未發生意外，經多次努力時，下午成功助兩人脫困。

獲救的兩人年約50多歲，24日到木瓜溪上游靠近龍澗發電廠的溪谷賞景撿石，因大雨溪水暴漲而受困龍澗銅門道路6.5公里處，向外求救。

花蓮縣消防局當天收到內政部消防署轉報，立即趕往救援，因雨勢相當大，入山途中一度遭遇落石、坍方及土石流，加上溪水湍急，在確認對方安全後，請兩人留在高處待援。

搜救人員昨天再次前往，嘗試以繩索垂降近百公尺溪谷救援，但地形險峻及溪水未退，都無法成功接觸到受困者，但確認兩人暫無立即危險，以無人機投送保暖衣物、食物、藥品、行動電源及無線電等，確保安全及通訊無虞，身體狀況穩定。

今早6時許第三度集結出動，先垂降140公尺到溪底，原本打算游到對岸，但溪水太急一度差點把涉險渡水的救難人員沖走，幸好身上綁有繩索未發生意外。救難人員後來改用拋繩槍，中午12時許接觸到受困人員，下午2時成功助兩人脫困，未經許可入山部分則由警方處理。

花蓮縣消防局3天來共出動16車、37人次、3架次無人機救援，縣府提醒，山區溪流受上游降雨影響，水位可能在短時間內急速上升，從事溯溪、撿石或其他戶外活動前，務必掌握天候狀況，遇到豪雨或溪水暴漲一定要趕快撤離。

花蓮縣消防局救難人員今天第三度出動，將受困慕谷慕魚溪谷的兩名遊客救出。圖／民眾提供

花蓮縣消防局救難人員今天第三度出動，將受困慕谷慕魚溪谷的兩名遊客救出。圖／民眾提供