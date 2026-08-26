蘆洲假棋藝館真賭場 市府公安小組強制斷水電

新北市蘆洲區中山一路1家「棋藝館」提供麻將供人打牌賭博遭警方移送法辦，還想透過變更負責人重新營業企圖規避行政管制。昨天警方會同市政府公安小組及台電、台水公司強制斷水斷電。

蘆洲警分局指出，日前臨檢發現該棋藝館合法登記為租賃業，實則提供麻將牌桌等設備非法經營賭博，蒐證後於7月19日查獲賭博行為並查扣賭資，現場涉案人員移送地檢署偵辦，同步函請新北市政府主管機關依權責裁處。

後來業者企圖變更負責人重新營業，被告知已「按址列管」，不得再以變更負責人方式規避既有處分，昨天公安小組前往強制執行斷水斷電。

分局長王耀輝表示，蘆洲警分局自去年至今年8月24日止，執行斷水斷電強制處分，共計養生館2處、麻將棋牌社6處。針對查獲之違法事證，除依法究辦，亦將結合市府局處「第三方警政」力量，徹底斷絕違規營業場所，呼籲不法業者切勿心存僥倖，挑戰公權力執法底線。

新北市蘆洲區中山一路1家「棋藝館」提供麻將供人打牌賭博遭警方移送法辦，還想透過變更負責人重新營業企圖規避行政管制。昨天警方會同市政府公安小組及台電、台水公司強制斷水斷電。圖／警方提供