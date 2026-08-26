快訊

虧損下市後拚翻身？胡正杰突拋公開收購案 森崴能源董事會同意了

「跟趙建銘幾乎一樣」命理師自揭家醜 父親搞小三還想把兄妹丟產業道路

輝達財報恐成火燒連環船 分析師示警C波大跌：台股將跌到31117

聽新聞
0:00 / 0:00

蘆洲假棋藝館真賭場 市府公安小組強制斷水電

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區中山一路1家「棋藝館」提供麻將供人打牌賭博遭警方移送法辦，還想透過變更負責人重新營業企圖規避行政管制。昨天警方會同市政府公安小組及台電、台水公司強制斷水斷電。

蘆洲警分局指出，日前臨檢發現該棋藝館合法登記為租賃業，實則提供麻將牌桌等設備非法經營賭博，蒐證後於7月19日查獲賭博行為並查扣賭資，現場涉案人員移送地檢署偵辦，同步函請新北市政府主管機關依權責裁處。

後來業者企圖變更負責人重新營業，被告知已「按址列管」，不得再以變更負責人方式規避既有處分，昨天公安小組前往強制執行斷水斷電。

分局長王耀輝表示，蘆洲警分局自去年至今年8月24日止，執行斷水斷電強制處分，共計養生館2處、麻將棋牌社6處。針對查獲之違法事證，除依法究辦，亦將結合市府局處「第三方警政」力量，徹底斷絕違規營業場所，呼籲不法業者切勿心存僥倖，挑戰公權力執法底線。

新北市蘆洲區中山一路1家「棋藝館」提供麻將供人打牌賭博遭警方移送法辦，還想透過變更負責人重新營業企圖規避行政管制。昨天警方會同市政府公安小組及台電、台水公司強制斷水斷電。圖／警方提供
新北市蘆洲區中山一路1家「棋藝館」提供麻將供人打牌賭博遭警方移送法辦，還想透過變更負責人重新營業企圖規避行政管制。昨天警方會同市政府公安小組及台電、台水公司強制斷水斷電。圖／警方提供

新北市蘆洲區中山一路1家「棋藝館」提供麻將供人打牌賭博遭警方移送法辦，還想透過變更負責人重新營業企圖規避行政管制。昨天警方會同市政府公安小組及台電、台水公司強制斷水斷電。圖／警方提供
新北市蘆洲區中山一路1家「棋藝館」提供麻將供人打牌賭博遭警方移送法辦，還想透過變更負責人重新營業企圖規避行政管制。昨天警方會同市政府公安小組及台電、台水公司強制斷水斷電。圖／警方提供

公安 水電 賭場

延伸閱讀

水產老闆替賭博、詐騙集團洗錢36億 9家人頭公司掩護贓款

雞蛋貼圖當暗號！黑幫微信「五燈獎」賣喪屍煙彈 刑事局扣500萬元毒品

影／驚險畫面曝光！台中東區抓毒犯拒捕警連轟16槍 扣喪屍煙彈送法辦

替川伯討公道…新黨游智彬蛋襲張志豪服務處 警依毀損現行犯逮捕

相關新聞

爆炸案主嫌逃亡災民憂求償無門 黃偉哲：不容認養地危害

台南市安南區海佃路二段空地爆炸造成周邊民宅、車輛及財物嚴重受損，因王姓嫌犯已逃亡，議員今天總質詢指受災戶擔心求償無門，目前已有20多戶受災戶委託她向市府爭取協助，請市府研議以代位求償等方式協助災民修復家園，市長黃偉哲表示，絕不容許市府認養的地方，中間有利益鏈而危害市民，但也難以理解，為何會將這些廢棄物放在住宅密集區，而不是棄置到偏鄉山區。

蘆洲假棋藝館真賭場 市府公安小組強制斷水電

新北市蘆洲區中山一路1家「棋藝館」提供麻將供人打牌賭博遭警方移送法辦，還想透過變更負責人重新營業企圖規避行政管制。昨天警方會同市政府公安小組及台電、台水公司強制斷水斷電。

影／基隆休旅車失控猛撞路邊3汽機車 母女兩人受驚送醫

45歲李姓女子今上午開BMW休旅車載著一名幼女行經基隆六和街、月眉路口時，失控撞擊停放路邊2輛轎車、1輛機車，撞擊力相當大，李女的車頭受損嚴重，送醫後並無大礙。

影／台南市區接連2起酒駕肇事...幸僅造成車損駕駛受傷 未波及路人

28歲楊姓男子今天凌晨0時許開車行經台南市中西區和緯路五段時，疑似因酒後開車操作不慎，先擦撞停放路旁3輛汽車，導致1輛休旅車擦撞護欄，包括楊車總共4輛汽車受損，楊則僅受擦傷並無大礙，員警當場實施酒測，確認超過法定標準值；還有29歲林姓男子也酒駕自撞東門陸橋。

趁店員不備摸走iPhone 17 Pro 北市男落網稱早變現…賺5萬元

台北市中山警方日前接獲轄內通訊行報案，稱盤點商品時，發現一支「iPhone 17 Pro 1TB」手機不翼而飛，並提供監視器畫面，畫面可見該名男子假借搭話，實則直接摸走櫃檯上的iPhone。警方查看畫面立刻認出他是轄區的治安人口李姓男子，循線追查多日在新北市三重區拘提到案。

竊賊被抓上門道歉竟爆衝突 土城4人涉鬥毆送辦

新北市土城區明德路一段昨晚間發生鬥毆事件，起因竟是一樁竊盜案。李姓女子發現財物遭竊，調閱自家監視器後認為是魏姓男子所為，魏男兒子陪同父親前往道歉，雙方卻在溝通過程中爆發口角，進而演變成肢體衝突。警方獲報到場後將相關人員帶回，全案依聚眾鬥毆、傷害罪嫌移送偵辦，魏男涉及竊盜部分則另案函辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。