影／基隆休旅車失控猛撞路邊3汽機車 母女兩人受驚送醫

45歲李姓女子今上午開BMW休旅車載著一名幼女行經基隆六和街、月眉路口時，失控撞擊停放路邊2輛轎車、1輛機車，撞擊力相當大，李女的車頭受損嚴重，送醫後並無大礙。

基隆市消防局上午9時獲報，六和街、月眉路口有休旅車猛烈撞擊路邊汽機車，疑有人受困。消防隊員獲報趕至時，李女車上還有一名約10歲幼女，李女請消防隊員先救女兒下車，兩人因身體不適由消防隊員檢視後，由救護車送醫。

基隆市警第二分局表示，李女當時由六和街往郊區方向行駛，不明原因撞擊路旁停放的2輛汽車及1輛機車，李女與幼童送醫檢查，暫無大礙。經對李女實施呼氣酒精測試並無酒精反應，現場亦無毒駕跡象，後續由交通隊測繪照相，警方調閱周邊監視影像，釐清肇事原因。