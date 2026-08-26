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指南宮夜間火警 初步勘查結果出爐

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

臺北指南宮的地標之一「凌霄寶殿」，24日夜間發生火警。臺北市長蔣萬安25日第一時間率領市府團隊前往現場視察災損情形，聽取消防局及臺北市結構技師公會簡報，並代表市府對第一時間奮勇救災的消防及義消人員表達深切感謝。針對後續災後復原，蔣萬安於現場做出三項具體裁示，強調市府將與廟方並肩作戰，全力陪伴指南宮完成重建。

根據消防局簡報指出，本次火勢主要集中於凌霄寶殿一、二樓，由於該建築屬三層樓構造，內部含有大量木造材質及易燃物，加上位處高山、水源缺乏，搶救難度極高。消防局獲報後，立刻動員106名消防人員、34輛消防車與救護車，並出動無人機觀測火勢，結合指南宮原有水池與抽水機進行中繼送水，歷經約4個多小時將火勢全數撲滅，所幸無人員受困傷亡。臺北市結構技師公會理事長也於現場說明初步勘查結果，指出內部木造建築裝飾物毀損較為嚴重，建築構造體雖有部分龜裂現象，但初步評估不影響整體安全、可修復。

其次，啟動安全鑑定與文史保存，待火場調查完畢且符合安全規範後，即刻進行建築結構安全鑑定。針對需拆除或保存之結構，後續將由民政局與文化局共同會勘評估，並做好完整文史紀錄。

北市府表示，針對指南宮後續復原重建所涉及之建築、土地及寺廟登記等行政流程，將給予專案行政協助，加速重建審查程序。

另外，針對民眾關心的參拜與營運狀況，指南宮高超文主委說明，目前指南宮並未全面閉宮，僅針對受火勢波及的凌霄寶殿進行管制，其餘廳殿均未受影響。為兼顧搭乘貓纜的民眾需求，廟方已於通天大道與南天門設置管制閘門，引導改道通行，民眾仍可前往本殿及大雄寶殿參拜。 

聚傳媒

指南宮 蔣萬安 照片

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