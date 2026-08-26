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趁店員不備摸走iPhone 17 Pro 北市男落網稱早變現…賺5萬元

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市中山警方日前接獲轄內通訊行報案，稱盤點商品時，發現一支「iPhone 17 Pro 1TB」手機不翼而飛，並提供監視器畫面，畫面可見該名男子假借搭話，實則直接摸走櫃檯上的iPhone。警方查看畫面立刻認出他是轄區的治安人口李姓男子，循線追查多日在新北市三重區拘提到案。

警方調查，56歲李男有竊盜、毒品前科，是警方列管的治安顧慮人口，本月3日晚上11點多，步入大直一家通訊行裝作挑選商品，趁店員回話時直接偷走iPhone放在口袋，隨後若無其事離去。

中山警方接獲店家報案，經調閱監視器畫面，一眼認出李男是「常客」，不過礙於他居無定所、靠著大眾運輸趴趴走，始終找不到人，最後透過手機定位等方式，於20日晚上在新北市三重區找到他，上前逮捕。

李男到案坦承犯行，稱因缺錢才會偷手機，iPhone 17 Pro已隨手轉賣換取現金、賺到5萬元，贓款在逃逸期間已揮霍殆盡，警詢後被依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

台北市中山區一家手機通訊行日前發生竊案，李男趁店員不注意時偷走櫃檯上的iPhone 17 Pro 1TB。記者翁至成／翻攝
台北市中山區一家手機通訊行日前發生竊案，李男趁店員不注意時偷走櫃檯上的iPhone 17 Pro 1TB。記者翁至成／翻攝

店員 北市 iPhone 17 Pro

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