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爆炸案主嫌逃亡災民憂求償無門 黃偉哲：不容認養地危害

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市安南區海佃路二段空地爆炸造成周邊民宅、車輛及財物嚴重受損，因王姓嫌犯已逃亡，議員今天總質詢指受災戶擔心求償無門，目前已有20多戶受災戶委託她向市府爭取協助，請市府研議以代位求償等方式協助災民修復家園，市長黃偉哲表示，絕不容許市府認養的地方，中間有利益鏈而危害市民，但也難以理解，為何會將這些廢棄物放在住宅密集區，而不是棄置到偏鄉山區。

市議員李中岑說，市長黃偉哲在爆炸案發生後，到現場慰問災民，並立刻啟動受災救助措施，但受災戶不只列冊的68戶，外圍一公里還有很多受影響的住戶，住家屋頂掉落及玻璃破裂，也應列入災戶名單。

黃偉哲表示，針對受災戶延燒嚴重的12戶，已請結構技師工會協助建物鑑定，費用由市府負擔，初步鑑定沒有結構性的疑慮，住戶也返家整理及修繕，也每戶發給緊急處理費10萬元、慰助金2萬元合計12萬元。

另位於海佃路二段288巷、342巷，因爆炸波及造成住屋受損的住戶，按受損樓層每層發給合計1萬元，其餘因爆炸波及致住屋受損的住戶，每受損樓層發給合計2000元，市府「緊急處理費及慰助金」申請期限至9月30日止。安南區公所估約228戶受到影響，但民眾仍可自行提出。

李中岑說，因王姓主嫌已逃往國外，檢方聲押3名涉案人員並獲法院裁准羈押禁見，後續責任人能否負擔賠償仍待司法釐清，災民並非要求市府「賠錢」，而是希望公部門先出面處理後續賠償及修復問題，不要讓無辜災民因為行為人逃逸，就得自行負擔龐大的修復費用。

李中岑說，事發地點雖是私人土地，卻由公所認養作為簡易停車場，再交由里辦公處管理，既然涉及公部門認養制度，就不能在事故發生後把所有管理責任推給里辦公處，希望市府對整起事件負起行政責任，毋枉毋縱。

市府說明，這件爆炸案違反廢棄物清理法第45條，已有3人遭羈押禁見，私人土地由公所認養，再交由里辦公室代管，里長違反私有土地認養管理契約第五條，不得將認養地轉介或轉租或移作他用。

台南市安南區海佃路二段空地爆炸，導致消防車和民房、車輛受損嚴重，住戶擔心求償無門。圖／南市議員李中岑提供
台南市安南區海佃路二段空地爆炸，導致消防車和民房、車輛受損嚴重，住戶擔心求償無門。圖／南市議員李中岑提供

台南市長黃偉哲表示，非法堆置廢棄物背後都有利益，但百思不得其解為何丟在住宅區，而沒有找偏遠沒有監視器的地方。圖／取自台南市議會直播
台南市長黃偉哲表示，非法堆置廢棄物背後都有利益，但百思不得其解為何丟在住宅區，而沒有找偏遠沒有監視器的地方。圖／取自台南市議會直播

台南市安南區海佃路二段空地爆炸，導致消防車和民房、車輛受損嚴重，住戶擔心求償無門。圖／南市議員李中岑提供
台南市安南區海佃路二段空地爆炸，導致消防車和民房、車輛受損嚴重，住戶擔心求償無門。圖／南市議員李中岑提供

台南市安南區海佃路二段空地爆炸，導致消防車和民房、車輛受損嚴重，住戶擔心求償無門。圖／南市議員李中岑提供
台南市安南區海佃路二段空地爆炸，導致消防車和民房、車輛受損嚴重，住戶擔心求償無門。圖／南市議員李中岑提供

台南市安南區海佃路二段空地爆炸，導致消防車和民房、車輛受損嚴重，住戶擔心求償無門。圖／南市議員李中岑提供
台南市安南區海佃路二段空地爆炸，導致消防車和民房、車輛受損嚴重，住戶擔心求償無門。圖／南市議員李中岑提供

台南市安南區海佃路二段空地爆炸，導致消防車和民房、車輛受損嚴重，住戶擔心求償無門。圖／南市議員李中岑提供
台南市安南區海佃路二段空地爆炸，導致消防車和民房、車輛受損嚴重，住戶擔心求償無門。圖／南市議員李中岑提供

台南市安南區海佃路二段空地爆炸，導致消防車和民房、車輛受損嚴重，住戶擔心求償無門。圖／南市議員李中岑提供
台南市安南區海佃路二段空地爆炸，導致消防車和民房、車輛受損嚴重，住戶擔心求償無門。圖／南市議員李中岑提供

黃偉哲 爆炸 災民 台南

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