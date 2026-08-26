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竊賊被抓上門道歉竟爆衝突 土城4人涉鬥毆送辦

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市土城區明德路一段昨晚間發生鬥毆事件，起因竟是一樁竊盜案。李姓女子發現財物遭竊，調閱自家監視器後認為是魏姓男子所為，魏男兒子陪同父親前往道歉，雙方卻在溝通過程中爆發口角，進而演變成肢體衝突。警方獲報到場後將相關人員帶回，全案依聚眾鬥毆、傷害罪嫌移送偵辦，魏男涉及竊盜部分則另案函辦。

土城分局表示，昨晚11時許接獲報案，指明德路一段有人爭吵。員警到場了解，現場包括27歲李女、27歲王男、35歲儲男及21歲江女等人。

警方調查，李女因財物遭竊，事後調閱住家監視器，發現涉嫌竊取財物者為62歲魏男，因此向魏男及其家人告知此事。之後魏男27歲兒子陪同父親前往案發地點，希望向李女道歉，不料雙方在溝通過程中發生口角，衝突逐漸升高。

警方指出，過程中王男持鋁條、儲男及李女徒手攻擊魏男兒子，江女則在旁持鋁條作勢攻擊，造成魏男兒子左耳後方撕裂傷。警方到場後迅速控制現場，並將相關人員帶回派出所偵辦。

警方訊後，將李女等相關人員依聚眾鬥毆及傷害罪嫌移送偵辦；另魏男涉嫌竊盜部分，完成筆錄後另案函請偵辦。

土城分局呼籲，民眾若遇財物遭竊或其他糾紛，應保持理性並循法律途徑處理，切勿因情緒激動聚眾或以暴力方式解決問題；若有爭議，可立即報警交由警方依法處理，避免衍生更多法律責任。

新北市土城區明德路一段昨晚因竊盜糾紛爆發肢體衝突，警方獲報到場控制現場，並將相關人員帶回偵辦。記者張策／翻攝
新北市土城區明德路一段昨晚因竊盜糾紛爆發肢體衝突，警方獲報到場控制現場，並將相關人員帶回偵辦。記者張策／翻攝

新北市土城區明德路一段昨晚因竊盜糾紛爆發肢體衝突，警方獲報到場控制現場，並將相關人員帶回偵辦。記者張策／翻攝
新北市土城區明德路一段昨晚因竊盜糾紛爆發肢體衝突，警方獲報到場控制現場，並將相關人員帶回偵辦。記者張策／翻攝

土城 鬥毆 衝突 竊盜

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