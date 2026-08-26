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桃園9旬老翁代步車沒電雨中受困路中 龍潭警護送返家

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市92歲吳姓長者昨日下午騎電動代步車外出，準備到藥局領取處方藥，途中代步車沒電拋錨停在車道，當時下大雨，一時不知所措只能坐在車上，幸好龍潭警分局石門派出所員警巡邏經過，發現後上前關心，將代步車移至路旁隨後開車送他回家。

石門派出所所長林育辰、警員劉立夫昨日下午巡邏時，發現長者還沒到藥局就被困在大雨中，林育辰先扶他到屋簷下避雨，警員劉立夫將代步車移至路旁，兩人簡要問老翁身體狀況及居住地址，從他隨身攜帶的身分證確認住址後，隨即開巡邏車送他回家。家屬表示，「阿公」與妻子、外籍看護同住，知道他獨自外出領取藥，沒想到途中代步車突然沒電，幸好遇到巡邏員警及時伸出援手。 

龍潭警分局分局長施宇峰提醒，盡量避免讓長者單獨外出，另外，家屬可向社會局申請安心手鍊，或讓長者配戴留有聯絡資訊的飾品、衣物，以便迷途或突發狀況時，能迅速確認身分聯繫家屬。

警方讓長者搭警備車及送他回家。記者鄭國樑／翻攝
警方讓長者搭警備車及送他回家。記者鄭國樑／翻攝

桃園 石門 藥局

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