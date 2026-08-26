聽新聞
0:00 / 0:00
桃園9旬老翁代步車沒電雨中受困路中 龍潭警護送返家
桃園市92歲吳姓長者昨日下午騎電動代步車外出，準備到藥局領取處方藥，途中代步車沒電拋錨停在車道，當時下大雨，一時不知所措只能坐在車上，幸好龍潭警分局石門派出所員警巡邏經過，發現後上前關心，將代步車移至路旁隨後開車送他回家。
石門派出所所長林育辰、警員劉立夫昨日下午巡邏時，發現長者還沒到藥局就被困在大雨中，林育辰先扶他到屋簷下避雨，警員劉立夫將代步車移至路旁，兩人簡要問老翁身體狀況及居住地址，從他隨身攜帶的身分證確認住址後，隨即開巡邏車送他回家。家屬表示，「阿公」與妻子、外籍看護同住，知道他獨自外出領取藥，沒想到途中代步車突然沒電，幸好遇到巡邏員警及時伸出援手。
龍潭警分局分局長施宇峰提醒，盡量避免讓長者單獨外出，另外，家屬可向社會局申請安心手鍊，或讓長者配戴留有聯絡資訊的飾品、衣物，以便迷途或突發狀況時，能迅速確認身分聯繫家屬。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。