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鑽櫃台偷錢全都錄！中壢服飾店遭竊 警24小時內逮女賊
桃園市中壢區延平路某服飾店昨(25)日下午遭竊，一名女子趁老闆在幫她拿衣服時，偷拿櫃台的錢，就連老闆的錢包也不放過，過程全被監視器錄下。受害店家昨晚18時許向中壢警分局報案，警方24小時內就鎖定犯嫌為36歲曾姓女子，今日上午通知到案，全案依竊盜罪嫌偵辦。
老闆女兒在Threads公開監視器畫面並提到，母親轉身拿衣服、挑衣服的時候，一名女子偷了店裡的錢，還鑽進櫃檯偷母親錢包裡的錢。
中壢派出所回應，昨晚獲報後，立即依規定受理，並同步擴大調閱監視錄影畫面，迅速掌握犯嫌身分為曾女，積極偵辦。員警鎖定曾女行蹤後，於今日上午9時許將曾女通知到案，全案警詢後，依竊盜罪嫌偵辦。
本文章來自《桃園電子報》。原文：鑽櫃台偷錢全都錄！中壢服飾店遭竊 警24小時內逮女賊
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