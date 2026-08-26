影／新店捷運總站前公車左轉釀禍 行人腦出血昏迷、女乘客胸部挫傷送醫

新北市新店區新店路新店捷運總站公車站前昨天上午發生一起嚴重交通事故。周姓男子駕駛新店客公車欲左轉進入公車總站時，與一名行人發生碰撞，造成男性行人倒地重傷及車內女乘客受傷，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

警方調查，事發當時正值上班尖峰時段，周姓公車駕駛（65歲）持照正常，駕駛公車沿新店路行駛準備左轉入站，不慎與該名行人發生碰撞。強烈撞擊導致行人當場倒地，經新北市消防局救護人員到場檢視，發現其有腦出血情形且陷入昏迷，目前身分尚待查證；此外，車內一名63歲廖姓女乘客亦因事故撞擊導致胸部挫傷，意識清楚。

兩名傷者隨後皆被緊急送往新店耕莘醫院救治。警方表示，經初步檢測，駕駛無酒駕及毒駕情事。針對本起事故的確切發生經過、肇事責任歸屬，以及受傷男子的真實身分，交通分隊正調閱周邊監視器及行車記錄器深入調查中。

新北市新店區新店路新店捷運總站公車站前昨天上午發生一起嚴重交通事故。周姓男子駕駛新店客公車欲左轉進入公車總站時，與一名行人發生碰撞，造成男性行人倒地重傷及車內女乘客受傷。記者王長鼎／翻攝

新北市新店區新店路新店捷運總站公車站前昨天上午發生一起嚴重交通事故。周姓男子駕駛新店客公車欲左轉進入公車總站時，與一名行人發生碰撞，造成男性行人倒地重傷及車內女乘客受傷。記者王長鼎／翻攝