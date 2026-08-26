桃園市龍潭區一名92歲吳姓老翁騎乘電動代步車外出至藥局領取處方藥物，不料途中代步車突然沒電，拋錨停在車道上。圖：讀者提供

桃園市龍潭區一名92歲吳姓老翁，昨（25）日下午騎乘電動代步車外出至藥局領取處方藥物，不料途中代步車突然沒電，拋錨停在車道上，老翁一時不知所措，只能坐在車上等待。當時天空正下著大雨，所幸龍潭警分局員警巡邏經過，發現老翁受困後立即上前關心，不僅協助將代步車移至路旁安全處，更載送老翁平安返家，讓家屬鬆了一口氣。

石門派出所警方載送老翁平安返家，讓家屬鬆了一口氣。圖：讀者提供

石門派出所提到，所長林育辰及警員劉立夫昨日下午巡邏時，發現車道上停放著一輛電動代步車，車上還坐著一名老翁，且當時雨勢相當大，立即停車上前協助。經了解，吳姓老翁原本要前往藥局領取藥物，途中因代步車沒電拋錨，無法繼續前進。為避免老翁長時間淋雨，林育辰先將老翁攙扶至屋簷下避雨，劉立夫則協助將代步車移至路旁，同時關心老翁身體狀況及居住地址。員警透過老翁隨身攜帶的身分證件確認住址後，隨即駕駛巡邏車將老翁載返住處。抵達家門口時，外籍看護見到老翁平安歸來，開心地向屋內喊著「阿公回來囉！」家屬見到老翁安然返家，也終於放下心中大石。家屬表示，老翁平時與妻子及外籍看護同住，當天疑似因身體不適，才獨自外出領取藥物，沒想到途中代步車突然沒電，所幸遇到巡邏員警及時伸出援手，不僅協助避雨、移置車輛，更親自將老翁送回家中，對警方的熱心協助深表感謝。

龍潭分局長施宇峰提醒，家中若有年長者或需要特別照護的家人，應多加關懷陪伴，並盡量避免讓長者單獨外出；若有外出需求，也可事先確認代步車電量及行駛狀況。此外，家屬可向社會局申請安心手鍊，或讓長者配戴留有聯絡資訊的飾品、衣物，以便發生迷途或突發狀況時，能迅速確認身分、聯繫家屬。龍潭警方也將持續秉持為民服務精神，守護民眾安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：代步車大雨中拋錨！龍潭老翁外出領藥受困 暖警即刻救援